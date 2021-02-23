Подольско-Воскресенский и Дарницкий мосты в Киеве достроят в рамках "Большой стройки", - Тимошенко

Кроме того, в 2021 году стартует строительство Кременчугского моста.

Подольско-Воскресенский и Дарницкий мосты в Киеве достроят в рамках "Большой стройки", - Тимошенко

Государственная власть намерена достроить в Киеве Подольско-Воскресенский мост и развязку на Дарницком мосту. Об этом в программе "Свобода слова" на канале ICTV сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Было принято решение государственной властью, что на примере Киева (ведь это столица и большой вопрос в целом для страны) мы сейчас начнем с Дарницкого моста. Будем делать развязку для того, чтобы облегчить жизнь киевлян. Если местная власть только обещает, просит деньги у государства и ничего не делает - значит, мы будем сами это делать. То же самое касается и Подольско-Воскресенского моста", - сказал Тимошенко.

Он сообщил, что окончанием работ на столичных долгостроях займется "Укравтодор".

Также уже в этом году "Укравтодор" в рамках программы президента "Большая стройка" планирует завершить работы на одном из крупнейших долгостроев страны - запорожских мостах. Тимошенко сообщил, что проезд по ним планируется открыть полностью ко Дню независимости.

Кроме того, в 2021 году стартует строительство Кременчугского моста. "Мы начали строить новый мост в Кременчуге, о котором просто говорили, что там есть вопросы и проблемы. А мы взяли и начали его строить", - добавил Тимошенко.

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