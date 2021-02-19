У украинского Renault Arkana может появиться спецверсия

В Украине скоро может появиться Renault Arkana в спецверсии Pulse. Это будет самая дорогая версия у Arkana, который собирает ЗАЗ из роSSийских машинокомплектов.

Renault Arkana Pulse внешне можно будет легко отличить от стандартной версии. У него черная крыша, 17-дюймовые черные диски, черные корпуса наружных зеркал, тонировка.

Салон выполнен в черных тонах с красными элементами. В целом смотрится такой салон стильно, элегантно.

Под капотом находится 1,3 л турбированный двигатель мощностью 150 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Он работает вместе с вариатором X-tronic. Привод – передний или полный.

Покупателям такую специальную версию предложат в нескольких вариантах цвета кузова. Во всех случаях крыша будет черной.

Напомним, в Украине Renault Arkana в базовой комплектации стоит от 447 900 гривен. Топовую версию продают за 625 300 гривен.

Ранее стало известно, что Renault в рамках стратегии экономии планирует значительно сократить свою модельную линейку.