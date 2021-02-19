У украинского Renault Arkana может появиться спецверсия

В Украине скоро может появиться Renault Arkana в спецверсии Pulse. Это будет самая дорогая версия у Arkana, который собирает ЗАЗ из роSSийских машинокомплектов.

У украинского Renault Arkana может появиться спецверсия

Renault Arkana Pulse внешне можно будет легко отличить от стандартной версии. У него черная крыша, 17-дюймовые черные диски, черные корпуса наружных зеркал, тонировка.

Салон выполнен в черных тонах с красными элементами. В целом смотрится такой салон стильно, элегантно.

У украинского Renault Arkana может появиться спецверсия

Под капотом находится 1,3 л турбированный двигатель мощностью 150 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Он работает вместе с вариатором X-tronic. Привод – передний или полный.

Покупателям такую специальную версию предложат в нескольких вариантах цвета кузова. Во всех случаях крыша будет черной.

Напомним, в Украине Renault Arkana в базовой комплектации стоит от 447 900 гривен. Топовую версию продают за 625 300 гривен.

У украинского Renault Arkana может появиться спецверсия

Ранее стало известно, что Renault в рамках стратегии экономии планирует значительно сократить свою модельную линейку.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кабмин разрешил регистрировать автомобили в салонахКабмин разрешил регистрировать автомобили в салонах
Kia Rio X украинской сборки: Достоинства и недостаткиKia Rio X украинской сборки: Достоинства и недостатки
Максимум за 1000 евро. Рада рассмотрит законопроекты по «евробляхам» на этой неделеМаксимум за 1000 евро. Рада рассмотрит законопроекты по «евробляхам» на этой неделе
"Укрзализныця" возмутила украинцев зимним "сервисом": в вагонах не тает снег"Укрзализныця" возмутила украинцев зимним "сервисом": в вагонах не тает снег
Движение грузовиков в четырех областях до сих пор ограниченоДвижение грузовиков в четырех областях до сих пор ограничено
Блок рекламы


Похожие новости
Renault Duster с ГБО будут продавать в УкраинеRenault Duster с ГБО будут продавать в Украине
Три малоизвестные «секретные» функции у Renault DusterТри малоизвестные «секретные» функции у Renault Duster
Renault Kiger за 7 500 долларов уже добрался к дилерамRenault Kiger за 7 500 долларов уже добрался к дилерам
Начались продажи Renault Sandero нового поколенияНачались продажи Renault Sandero нового поколения
Renault прекращает выпуск бюджетной модели городского электромобиляRenault прекращает выпуск бюджетной модели городского электромобиля
Renault официально представил кроссовер KigerRenault официально представил кроссовер Kiger
В Украине может возникнуть дефицит автогазаВ Украине может возникнуть дефицит автогаза
Новый Renault Duster появился у дилеров: все характеристикиНовый Renault Duster появился у дилеров: все характеристики
Юристы рассказали, когда полиция может «осматривать поверхностно» автоЮристы рассказали, когда полиция может «осматривать поверхностно» авто
Власти США порекомендовали Tesla заменить память на старых электрокарах. Под отзыв может попасть 10 % авто компанииВласти США порекомендовали Tesla заменить память на старых электрокарах. Под отзыв может попасть 10 % авто компании
Последние новости
Подгружаем последние новости