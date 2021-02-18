2021-02-18
В Киеве "заминировали" две центральные станции метро
Из-за анонимного звонка пришлось закрыть пересадки на "Дворце спорта" и "Майдане".
Фото: Александр Рудоманов
В Киеве в четверг из-за анонимного звонка о минировании временно закрыли две центральные станции метро - "Майдан Незалежности" и "Дворец спорта".
Об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен".
"Станции метро «Дворец спорта» и «Майдан Незалежности», а также пересадочные узлы закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении.
Фото: Александр Рудоманов