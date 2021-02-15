В Україні перевірили найпопулярніші газові заправки: що АЗС приховують від водіїв

Чимало автовласників в Україні переобладнують свої машини для їзди на газу. Звісно, роблять вони це для того щоб зекономити.

Але чи бачили водії хоч одну реальну експертизу газу, яким заправляються? І цим прекрасно користуються АЗС, які заправляють в балони невідомо що, від чого страждають силові агрегати й інші системи, пише «АвтоПортал» .

Журналісти «Грошей» вирішили провести офіційну незалежну експертизу найпопулярніших газових заправок в Україні.