Новая авиакомпания Lumiwings запустит два маршрута в Украину из Италии

Новая авиакомпания Lumiwings планирует запустить два маршрута в Украину из Италии в летнем сезоне 2021 года. Об этом пишет avianews.

Новая авиакомпания Lumiwings запустит два маршрута в Украину из Италии
Фото: TAL Aviation Group

Куда и как полетим

По данным компании TAL Aviation Group, которая будет представлять интересы авиаперевозчика в Украине, в июне Lumiwings начнет летать из Форли и Перуджи в Одессу.

Рейсы запланированы два раза в неделю: по понедельникам и пятницам.

Сообщается, что продажа билетов будет скоро открыта. В цену перевозки будет включена ручная кладь 8 кг и одно место багажа с весом до 23 кг.

Что известно об авиакомпании

  • Авиакомпания Lumiwings создана в Греции и ранее выполняла рейсы по заказу других авиаперевозчиков.
  • Парк авиакомпании состоит из одного самолета Boeing 737?1991 года выпуска с регистрацией SX-LWA, который рассчитан на перевозку до 139 пассажиров.
  • Кроме Украины, авиакомпания планирует полететь из Форли и Перуджи в региональные аэропорты Румынии, Польши и столицу Чехии Прагу.

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