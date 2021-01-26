В Ровенской области ограничили движение транспорта из-за погодных условий

Временно приостановлено движение фур.

В Ровенской области ограничили движение транспорта из-за погодных условий
Фото: dsns.gov.ua

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила о временной приостановке движения крупногабаритного транспорта в Ровенской области.

По данным ГСЧС, по состоянию на 10:30 26 января в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра до 20 м/с, температура воздуха от 0 до +10'С) на участке трассы Киев-Чоп (объездная дорога г. Ровно) наблюдается незначительное осложнения движения (замедленное движение малогабаритного транспорта и автобусов).

"Временно приостановлено движение крупногабаритного транспорта для обеспечения работы снегоуборочной техники", - говорится в сообщении.

Напомним, из-за непогоды 269 населенных пунктов в 12 областях остались без света.

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