«АвтоЕвроСила» отреагировала на новый закон про «евробляхи»

Организация «АвтоЕвроСила», объединяющая владельцев «евроблях», назвала позитивным принятие Комитетом по вопросам финансовой, таможенной и налоговой политики ВР нового законопроекта, который предусматривает растаможку «евроблях» по льготным ценам. Однако, некоторые его положения не устраивают главных «евробляхеров» страны.

В частности, недостаток «законопроекта Ковальчука» в том, что он дает льготы на растаможку только на те автомобили, которые были ввезены в Украину до 31 декабря 2020 года.

Ещё один недостаток законопроекта активисты «АвтоЕвроСилы» видят в том, что из него «выкинули» льготы ветеранам АТО/ООС, многодетным гражданам и инвалидам.

Активисты «АвтоЕвроСилы» говорят, что они будут продолжать борьбу за то, чтобы доступная растаможка была для всех, в том числе для тех, у кого сейчас нет машины и для ветеранов АТО/ООС.

Напомним, что 21 января 2021 года Комитет по вопросам финансовой, таможенной и налоговой политики Верховной Рады одобрил новый законопроект, который предусматривает растаможку «евроблях» по льготным ценам.

Скоро этот законопроект зарегистрируют в парламенте. Ранее мы рассказали подробности про «законопроект Ковальчука».