Компания Джека Ма представила собственный электромобиль

Китайский интернет-гигант Alibaba совместно с крупнейшим китайским производителем автомобилей — государственной компанией SAIC Motor — и инвестиционным фондом развития высоких технологий регионального правительства Шанхая создали электромобиль. Автомобиль будет продаваться под брендом IM (Intelligence in Motion), пишет агентство Nikkei.

Фото: obozrevatel.com

Что известно о новинке

Совместное предприятие с участием SAIC, Alibaba и государственного инвестиционного фонда Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development было создано 25 декабря. Автопроизводитель получил в нем 54% капитала, два других участника — по 18%.

Сообщается, что электрический седан от Alibaba и SAIC может поддерживать беспроводную подзарядку батарей, поставляемых китайской компанией Contemporary Amperex Technology, эта компания поставляет батареи и для Tesla.

Процессоры для электромобиля от Alibaba поставляет компания Nvidia. На первом этапе обещанные функции вроде автоматической парковки, а вклад Alibaba будет выражен в интеграции в мультимедийную систему электромобиля функций работы с социальными сетями.

Прием предварительных заказов на электрический седан начнется в апреле, о розничной цене пока не сообщается. В 2022 году ассортимент моделей IM пополнится кроссовером.

Напомним

Ранее «Минфин» со ссылкой на СМИ , писал, что китайское правительство работает над планом национализации Alibabа и Ant Group. Следственные органы создали офис в штаб-квартире Alibaba еще в ноябре 2020 года.

4 января стало известно, что китайский миллиардер и основатель Alibaba Джек Ма несколько недель не появлялся на публике после того, как раскритиковал государственную финансовую систему КНР и выступил за реформы.

Китайский поисковый гигант Baidu объявил о сотрудничестве с частной компанией Geely для совместного производства электромобилей.