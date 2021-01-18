Катастрофа сухогруза с украинским экипажем в Черном море

В Черном море у берегов Турции потерпел катастрофу сухогруз "Arvin". Судно попало в шторм и затонуло. Об этом сообщают турецкие СМИ. Предварительно говорят о четырех погибших.

У берегов Турции в Черном море потерпел катастрофу сухогруз с украинским экипажем: сообщают о четырех погибших

Говорят, что экипаж, состоявший из 15 человек (13 украинцев и 2 граждан РоSSии), сумел при кораблекрушении высадиться из тонущего сухогруза в шлюпки. Однако видимо все не успели спастись, потому что турецкие СМИ сообщают о четырех погибших.

Шестерых людей к этому моменту уже спасли. Остальные члены экипажа затонувшего судна все ее находятся в шлюпках. Спасатели пока не могут приблизиться к ним из-за сильного шторма. Именно шторм, говорят, и стал причиной катастрофы сухогруза. Судно начало тонуть сегодня около 12:20.

У берегов Турции в Черном море потерпел катастрофу сухогруз с украинским экипажем: сообщают о четырех погибших

Предварительно сообщали, что затонувшее судно имеет роSSийскую прописку. Однако позже роSSийские СМИ со ссылкой на информацию от Росморречфлота опровергли эту информацию. Говорят, что оно украинское.

"Компания Arvin Shipping LTD зарегистрирована в Одессе. Ей принадлежит сухогруз "Arvin" класса "Волга-Балт" (река-море) 1975 года", – пишут в сообщении.

Напомним, в октябре прошлого года в Азовском море взорвался роSSийский танкер с 13 членами экипажа на борту. Три человека команды погибли.


Марченко Любов, Тудей

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