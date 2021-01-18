Катастрофа сухогруза с украинским экипажем в Черном море

В Черном море у берегов Турции потерпел катастрофу сухогруз "Arvin". Судно попало в шторм и затонуло. Об этом сообщают турецкие СМИ . Предварительно говорят о четырех погибших.

Говорят, что экипаж, состоявший из 15 человек (13 украинцев и 2 граждан РоSSии), сумел при кораблекрушении высадиться из тонущего сухогруза в шлюпки. Однако видимо все не успели спастись, потому что турецкие СМИ сообщают о четырех погибших.

Шестерых людей к этому моменту уже спасли. Остальные члены экипажа затонувшего судна все ее находятся в шлюпках. Спасатели пока не могут приблизиться к ним из-за сильного шторма. Именно шторм, говорят, и стал причиной катастрофы сухогруза. Судно начало тонуть сегодня около 12:20.

Предварительно сообщали, что затонувшее судно имеет роSSийскую прописку. Однако позже роSSийские СМИ со ссылкой на информацию от Росморречфлота опровергли эту информацию. Говорят, что оно украинское.

"Компания Arvin Shipping LTD зарегистрирована в Одессе. Ей принадлежит сухогруз "Arvin" класса "Волга-Балт" (река-море) 1975 года", – пишут в сообщении.

Напомним, в октябре прошлого года в Азовском море взорвался роSSийский танкер с 13 членами экипажа на борту. Три человека команды погибли.