Украинским военным передали отечественные байки: как они выглядят

Вооруженные силы Украины получили очередную партию электрических велосипедов ELEEK Atom. Их создали специально для армии с учетом пожеланий военных.

Об этом в Facebook сообщил заместитель главы правления Украинской ассоциации участников рынка электромобилей Вадим Игнатов, информирует Апостроф .

Ранее электровелосипеды ELEEK испытали в реальных боевых условиях бойцы спецподразделений. Они остались довольны их бесшумностью и малым весом.

На основе опыта эксплуатации, в конструкцию были внесены улучшения - добавлен выход для зарядки от 220-вольтной электросети. Ранее предусматривались лишь USB-разъемы, из-за чего военнослужащие вынуждены были брать с собой в рейд дополнительные павербанки.

Новый ELEEK Atom – скоростной электрический велосипед повышенной проходимости с усиленной подвеской и шинами для бездорожья. Предусмотрена и функция контроля температуры батареи.

Характеристики ELEEK Atom:

Мощность двигателя – 3 кВт (4 л. с.);

Максимальная скорость – 90 км/ч;

Запас хода – 100-150 км;

Время полной зарядки – 5 часов.

Цена электробайка - около 127 тысяч гривен.