Украинским военным передали отечественные байки: как они выглядят

Вооруженные силы Украины получили очередную партию электрических велосипедов ELEEK Atom. Их создали специально для армии с учетом пожеланий военных.

Об этом в Facebook сообщил заместитель главы правления Украинской ассоциации участников рынка электромобилей Вадим Игнатов, информирует Апостроф.

Ранее электровелосипеды ELEEK испытали в реальных боевых условиях бойцы спецподразделений. Они остались довольны их бесшумностью и малым весом.

На основе опыта эксплуатации, в конструкцию были внесены улучшения - добавлен выход для зарядки от 220-вольтной электросети. Ранее предусматривались лишь USB-разъемы, из-за чего военнослужащие вынуждены были брать с собой в рейд дополнительные павербанки.

Новый ELEEK Atom – скоростной электрический велосипед повышенной проходимости с усиленной подвеской и шинами для бездорожья. Предусмотрена и функция контроля температуры батареи.

Характеристики ELEEK Atom:

  • Мощность двигателя – 3 кВт (4 л. с.);
  • Максимальная скорость – 90 км/ч;
  • Запас хода – 100-150 км;
  • Время полной зарядки – 5 часов.

Цена электробайка - около 127 тысяч гривен.


Лена Руденко, Апостроф

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