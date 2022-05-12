Украинским военным передали отечественные байки: как они выглядят
Вооруженные силы Украины получили очередную партию электрических велосипедов ELEEK Atom. Их создали специально для армии с учетом пожеланий военных.
Об этом в Facebook сообщил заместитель главы правления Украинской ассоциации участников рынка электромобилей Вадим Игнатов, информирует
Ранее электровелосипеды ELEEK испытали в реальных боевых условиях бойцы спецподразделений. Они остались довольны их бесшумностью и малым весом.
На основе опыта эксплуатации, в конструкцию были внесены улучшения - добавлен выход для зарядки от 220-вольтной электросети. Ранее предусматривались лишь USB-разъемы, из-за чего военнослужащие вынуждены были брать с собой в рейд дополнительные павербанки.
Новый ELEEK Atom – скоростной электрический велосипед повышенной проходимости с усиленной подвеской и шинами для бездорожья. Предусмотрена и функция контроля температуры батареи.
Характеристики ELEEK Atom:
- Мощность двигателя – 3 кВт (4 л. с.);
- Максимальная скорость – 90 км/ч;
- Запас хода – 100-150 км;
- Время полной зарядки – 5 часов.
Цена электробайка - около 127 тысяч гривен.