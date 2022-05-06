Украинским беженцам в Польше отменили бесплатную услугу

Граждане Украине больше не смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в ряде городов Польши . Соответствующее решение местных властей действует с 1 мая 2022 года.

Война, развязанная Россией против нашей страны, вынудила многих граждан покинуть дома. Польша после трагической даты 24 февраля поддержала беженцев. Людям разрешили свободно перемещаться в общественном транспорте при наличии украинского паспорта.

С начала текущего месяца украинцам нужно покупать билеты. Об этом сообщили в Столичном транспортном союзе Гданьского залива. Отмечено, что вынужденная мера связана с недостаточным финансированием услуг.

Изменения коснулись таких городов как Гданьск, Сопот, Гдыня и Вейгерово.

Где еще доступен бесплатный проезд

Украинцы могут бесплатно ездить Polregio, PKP Intercity, городской железной дорогой Tri-City. Плату за проезд не взимают с беженцев в транспорте Люблина. Для них стоимость билетов будет покрываться органами местного самоуправления из-за границы. В Варшаве бесплатный проезд будет доступен для наших соотечественников до конца мая.

В разных городах Польши разные тарифы на проезд. Однако система оплаты везде одинакова. Люди могут приобретать одноразовые билеты с возможностью пересадки, а также на определенный промежуток времени. Доступны суточные и проездные. Цены на билеты начинаются от 3,4 злотого (около 22,5 грн) до 24 злотых (порядка 160 грн).