Украинским бойцам передали скоростные "бандеробайки": фото

Вооруженные силы Украины получат очередную партию электробайков от ELEEK. Технику усовершенствовали, учитывая пожелания бойцов.

Об этом пишет представитель Украинской ассоциации участников рынка электромобилей Вадим Игнатов.

Отмечается, что добавлена очень важная функция, которая позволит обходиться без дополнительных повербанков. К уже имеющимся на борту портам USB инженеры компании добавили выход на 220 В, позволяющий использовать любую стандартную зарядку, информирует Апостроф .

“После тестирования в реальных условиях боя бойцы спецподразделений оценили преимущества электробайков и потребность в них будет расти”, – говорится в публикации.