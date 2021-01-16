В Киеве троллейбус сбил женщину на пешеходном переходе

Устанавливать обстоятельства ДТП будут следователи.

В Киеве троллейбус сбил женщину на пешеходном переходе
Фото: скріншот відео

Сегодня утром в Киеве на Соломенской площади произошло дорожно-транспортное происшествие - троллейбус сбил женщину на регулируемом пешеходном переходе.

Об этом сообщила патрульная полиция.

Женщину доставили в больницу. Устанавливать обстоятельства ДТП будут следователи.

"Во избежание подобных ситуаций напоминаем: пешеход имеет право на преимущество при переходе проезжей части по обозначенным нерегулируемым пешеходным переходам, а также регулируемым переходам при наличии на то соответствующего сигнала регулировщика или светофора. На регулируемых и нерегулируемых перекрестках водитель, поворачивая направо или налево, должен уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, которые двигаются прямо в попутном направлении", - отметили в полиции.

Также патрульные напомнили, что пешеходам запрещается выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения. А в темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы должны использовать световозвращающие элементы (ленту, наклейку, жилет и т.п.) или быть в одежде, имеющей такие элементы.

Напомним, в ноябре прошлого года Кабинет министров внес некоторые изменения в правила дорожного движения, в частности - обязал пешеходов в темное время суток использовать световозвращающие элементы во время движения по проезжей части или обочине. А с 1 сентября 2019 года правительство Украины установило обязанность для детей младших классов носить светоотражающие жилеты в темное время суток.

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