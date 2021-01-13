Киев занял седьмое место в мире по количеству пробок

В тройку лидеров рейтинга вошли Москва (РФ), Мумбаи (Индия), Богота (Колумбия).

Киев занял седьмое место в мире по количеству пробок
Фото: rubryka.com

Киев занял седьмую позицию в мире по индексу движения транспорта среди мегаполисов, склонных к заторам на дорогах.

Об этом свидетельствуют данные исследования на сайте компании TomTom.

В компании отметили, что в 2019 году Киев занимал 12 место в данном рейтинге. Средние затраты времени в киевских пробках в 2020 году составили 51%, что на 2% меньше прошлогодних показателей.

В тройку лидеров рейтинга вошли Москва (РФ), Мумбаи (Индия), Богота (Колумбия).

Самые большие заторы в Киеве наблюдались 18 декабря, а наиболее свободными дороги были с марта до конца мая.

По данным исследования, в часы «пик» в пробках в течение года было потрачено 207 часов или 8 дней и 15 часов.

В рейтинг также вошли и другие украинские города - Одесса (11 место), Харьков (13 место) и Днепр (22 место).

Напомним, Киев занял 20-ю позицию в мировом рейтинге лучших городов для дистанционной работы в 2021 году. В рейтинг попали 50 городов. На первой позиции - столица Эстонии Таллинн.

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