Киев занял седьмое место в мире по количеству пробок

Киев занял седьмую позицию в мире по индексу движения транспорта среди мегаполисов, склонных к заторам на дорогах.

Об этом свидетельствуют данные исследования на сайте компании TomTom.

В компании отметили, что в 2019 году Киев занимал 12 место в данном рейтинге. Средние затраты времени в киевских пробках в 2020 году составили 51%, что на 2% меньше прошлогодних показателей.

В тройку лидеров рейтинга вошли Москва (РФ), Мумбаи (Индия), Богота (Колумбия).

Самые большие заторы в Киеве наблюдались 18 декабря, а наиболее свободными дороги были с марта до конца мая.

По данным исследования, в часы «пик» в пробках в течение года было потрачено 207 часов или 8 дней и 15 часов.

В рейтинг также вошли и другие украинские города - Одесса (11 место), Харьков (13 место) и Днепр (22 место).