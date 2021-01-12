Lexus начинает отбор нового уполномоченного дилера бренда в Киеве

Развивая свой бизнес в Украине, Lexus ищет надежных партнеров, которые помогут представлять бренд на наивысшем уровне. С этой целью Lexus объявляет отбор нового уполномоченного дилера с местонахождением в городе Киеве.

Для участия в отборе необходимо прислать заявку на электронный адрес DealerDevelopment@toyota.ua не позднее 31 января 2021 года и указать следующую информацию:

  • название компании, от имени которой будет подаваться информация для участия в отборе, код ЕГРПОУ и краткую информацию о бенефициарных владельцах;
  • контактные данные, а именно: номер телефона, электронный адрес и контактное лицо.

После рассмотрения заявки коммуникация по уточнению деталей и получению дополнительной информации будет продолжена представителями ПИИ «Тойота-Украина».

Информация, изложенная в этом материале, не является и никоим образом не может толковаться как оферта или публичное обещание вознаграждения или условия конкурса. Подача и рассмотрение заявки на участие в отборе, предоставление дополнительной информации и проведение переговоров не создают ни для одной стороны никаких обязательств или гарантий дальнейшего сотрудничества.

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