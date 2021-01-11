На границах Украины после зимних праздников образовались очереди на выезд

За выходные и праздничные дни, 7-10 января, границу государства пересекло более 150 тыс. человек и около 30 тыс. автомобилей.

На границах Украины после зимних праздников образовались очереди на выезд
Фото: Держприкордонслужба України

С 9 января на границе Украины наблюдается рост пассажиропотока, особенно в западном направлении.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Рост пассажиропотока происходит преимущественно из-за увеличения количества граждан Украины, направляющихся за границу. Перед некоторыми пунктами пропуска возникали скопления транспортных средств, которые могли насчитывать до трех сотен единиц легковых автомобилей", - говорится в сообщении.

Государственная пограничная служба Украины увеличила количество пограничных нарядов.

Всего за выходные и праздничные дни, 7-10 января, границу государства пересекло более 150 тыс. человек и около 30 тыс. автомобилей. При этом подавляющее большинство лиц и транспорта оформлены на выезд из Украины.

Сейчас значительных очередей на границе нет. В то же время наиболее загруженными пунктами пропуска остаются "Грушев", "Шегини" и "Ужгород", где еще остается примерно по 100 легковых транспортных средств, ожидающих оформления.

"Рекомендуем лицам, которые планируют пересекать государственную границу Украины:

  • учитывать возможность временного скопления пассажиров и транспорта перед пунктами пропуска на границе со странами ЕС;
  • актуальную ситуацию в пунктах пропуска отслеживать на фейсбук-странице Западного регионального управления (обновляется каждые 3 часа) и на интерактивной карте на сайте Государственной пограничной службы Украины;
  • изучать актуальные карантинные ограничения в странах, которые планируете посетить", - добавили в Госпогранслужбе.

Напомним, в июне 2020-го на пункте пропуска "Шегини" в Львовской области образовались большие очереди на выход из Украины. Люди ждали 10 часов, чтобы пересечь границу с Польшей. Задержки объясняли дополнительными контрольными процедурами, введенными польской стороной в связи с карантином.

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