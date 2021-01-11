За прошлый год 350 тысяч "евроблях" перешли на украинские номера

Новых легковых автомобилей за прошлый год продали 85,5 тысяч.

В последний месяц 2020 года на украинские номера перешли более 40 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввозимых из-за рубежа.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Большее количество регистраций импортного секонд-хенда фиксировалось лишь 22 месяца назад.

По сравнению с декабрем прошлого года, регистрации бывших в эксплуатации иномарок выросли на 31%. Как следствие, растаможенный секонд-хенд составил 80% первичного рынка легковых авто.

Всего по итогам 2020 года на украинские номера перешли 353,4 тыс. ввезенных из других стран подержанных легковых авто.

"Самой популярной маркой среди ввозимых иномарок с пробегом стала немецкая Volkswagen. За 12 месяцев 2020 года украинцы привезли и зарегистрировали 58 518 подержанных Фольксвагенов. Второй результат у FORD. Владельцами подержанных автомобилей этой марки стали 33 811 украинских автомобилистов. На третьем месте Skoda - 28 782 растаможенных и зарегистрированных машин", - говорится в сообщении.

Также за прошлый год в Украине было реализовано 85,5 тыс. новых легковушек. Таким образом, 4 из 5 впервые зарегистрированных в прошлом году легковых автомобилей были импортным секонд-хендом.

Напомним, в 2018 году Верховная Рада пыталась решить проблему "евроблях", приняв два закона. Первый ввел новую формулу акцизного налога, которая рассчитывается как произведение базовой ставки (от 50 до 150 евро в зависимости от типа и объема двигателя) на коэффициент двигателя (объем /1000) и коэффициент возраста (количество полных календарных лет). Второй сильно повысил размеры штрафов за нарушение сроков пребывания евроблях в Украине.

Кроме того, с 25 ноября 2018-го до 24 февраля 2019-го действовал льготный период, за время которого украинцы растаможили по уменьшенным ставкам налогов 218 тысяч транспортных средств на иностранных номерах. Их владельцы заплатили в бюджет 13,5 млрд гривен.

В ноябре прошлого года профильный комитет Рады не поддержал законопроект, которого требовали "евробляхеры".