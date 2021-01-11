Ryanair до весны приостанавливает 70% рейсов из Киева

До весны авиакомпания будет выполнять без перерыва из аэропорта "Борисполь" только 3 рейса из 30.

Лоукост Ryanair до конца марта приостановит полеты на 70% маршрутов из Киева .

Об этом сообщает Avianews.

До весны авиакомпания будет выполнять без перерыва только 3 рейса из 30 из аэропорта "Борисполь" - в Вену, Берлин и Валенсию.

С февраля лоукост планирует возобновить рейсы в Пафос, Краков, Познань, Мадрид, Лондон и Манчестер.

На конец марта маршрутная сеть Ryanair из Киева будет включать 26 пунктов.

Также авиакомпания сокращает количество рейсов на региональных направлениях. В частности, до летнего сезона лоукост вообще не будет летать из Харькова и Херсона. Во Львове в авиакомпании остался только один постоянный маршрут - в Лондон, а рейсы в Болонью она возобновит с 1 февраля.

Напомним, в ноябре 2020-го стало известно, что Ryanair потерял более 400 млн евро из-за пандемии. По словам гендиректора компании Майкла О'Лири, в целом за первое полугодие компания понесла убытки на сумму в 411 млн евро из-за резкого падения пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса.