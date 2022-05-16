Авиабилеты Ryanair «существенно» подорожают этим летом – гендиректор

Точные проценты пока не называются.

Авиабилеты Ryanair «существенно» подорожают этим летом – гендиректор
© pixabay/dirkdanielmann

Цены на авиабилеты лоукостера Ryanair «существенно» возрастут этим летом из-за высокого спроса на европейский пляжный отдых, заявил гендиректор компании Майкл О'Лири, передает BBC.

Нынешние низкие тарифы, по словам О'Лири, позволяют привлечь больше пассажиров и таким образом оправиться от экономических последствий пандемии и войны в Украине, которая привела к росту цен на нефть.

Авиакомпания надеется возвратиться к доходности в текущем финансовом году. В понедельник стало известно о ее годовом ущербе в размере €355 млн.

Как известно, Ryanair планирует возобновить полеты из Украины осенью этого года. По словам Лири, Ryanair хочет стать первой авиакомпанией, которая вернется в Украину после завершения войны.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На борту было 113 пассажиров: огонь охватил самолет прямо в аэропорту, кадры катастрофы в КитаеНа борту было 113 пассажиров: огонь охватил самолет прямо в аэропорту, кадры катастрофы в Китае
Авиакатастрофа в Китае: на борту самолета раздался взрывАвиакатастрофа в Китае: на борту самолета раздался взрыв
До 100 грн за литр: в сети показали фото цен на украинских АЗСДо 100 грн за литр: в сети показали фото цен на украинских АЗС
Цена на проезд: перевозчики в Киеве объявили о повышении стоимости их услугЦена на проезд: перевозчики в Киеве объявили о повышении стоимости их услуг
Украина имеет возможность обеспечить потребности в топливе на май - СвириденкоУкраина имеет возможность обеспечить потребности в топливе на май - Свириденко
Блок рекламы


Похожие новости
Электромобиль Nissan Leaf обновят летомЭлектромобиль Nissan Leaf обновят летом
Ryanair заявила о возвращении в Украину: когда начнутся полетыRyanair заявила о возвращении в Украину: когда начнутся полеты
Ryanair будет летать в Украину, пока не будет войныRyanair будет летать в Украину, пока не будет войны
Ryanair отменил продажу билетов на рейсы из Харькова и ХерсонаRyanair отменил продажу билетов на рейсы из Харькова и Херсона
Ryanair готов открыть в Украине несколько баз и разместить 20 самолетов, но если РоSSия не нападетRyanair готов открыть в Украине несколько баз и разместить 20 самолетов, но если РоSSия не нападет
В Wizz Air анонсировали повышение цен на авиабилетыВ Wizz Air анонсировали повышение цен на авиабилеты
В ИКАО назвали причину посадки Ryanair с Протасевичем на борту в МинскеВ ИКАО назвали причину посадки Ryanair с Протасевичем на борту в Минске
Ryanair отменил до марта все рейсы из ХарьковаRyanair отменил до марта все рейсы из Харькова
Авиакомпания Air Ocean заявила о прекращении полетов: украинцам возвращают деньги за авиабилетыАвиакомпания Air Ocean заявила о прекращении полетов: украинцам возвращают деньги за авиабилеты
Автомобили в Украине подорожают по неожиданной причинеАвтомобили в Украине подорожают по неожиданной причине
Последние новости
Подгружаем последние новости