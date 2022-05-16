Авиабилеты Ryanair «существенно» подорожают этим летом – гендиректор

Цены на авиабилеты лоукостера Ryanair «существенно» возрастут этим летом из-за высокого спроса на европейский пляжный отдых, заявил гендиректор компании Майкл О'Лири, передает BBC .

Нынешние низкие тарифы, по словам О'Лири, позволяют привлечь больше пассажиров и таким образом оправиться от экономических последствий пандемии и войны в Украине, которая привела к росту цен на нефть.

Авиакомпания надеется возвратиться к доходности в текущем финансовом году. В понедельник стало известно о ее годовом ущербе в размере €355 млн.

Как известно, Ryanair планирует возобновить полеты из Украины осенью этого года. По словам Лири, Ryanair хочет стать первой авиакомпанией, которая вернется в Украину после завершения войны.