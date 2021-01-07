В Украине изменилась стоимость регистрации автомобилей

С 1 января 2021 года в Украине изменилась шкала стоимости автомобилей для уплаты отчислений в Пенсионный фонд при первой регистрации. Причина – новый прожиточный минимум.

В зависимости от стоимости машин действует ставка 3%, 4% и 5% отчислений в Пенсионный фонд Украины.

3% стоимости автомобиля при первой регистрации в Пенсионный фонд нужно платить, если его цена составляет до 374 550 гривен.

4% в том случае, если автомобиль стоит от 374 550 до 658 300 гривен, и 5% - если его цена превышает 658 300 гривен.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Украине может на 20% увеличиться стоимость бензина и дизельного топлива. Такой прогноз сделал координатор Экспертной платформы НБУ Андрей Блинов.

Он считает, что в текущем году цена нефти на мировом рынке увеличиться до 60-65 долларов за баррель. И именно поэтому стоимость бензина и ДТ в нашей стране может в 2021 году повыситься на 20%.