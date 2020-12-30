Кроссовер Mitsubishi e-Evolution будет электромобилем

Компания Mitsubishi готовится в 2021 году представить серийную версию своего концепта Mitsubishi e-Evolution, который дебютировал три года назад. Пока это только инсайдерская информация. Японский автогигант её не комментирует.

Концепт Mitsubishi e-Evolution – спортивный электрический кроссовер, построенный на базе раллийного Lancer. Его силовая установка состоит из трех электромоторов с системой векторизации тяги.

Правда, по некоторым данным, серийная версия e-Evolution может получить не электрическую, а гибридную силовую установку. Но она всё равно будет высокопроизводительной.

На самом деле большой разницы в том, какая будет силовая установка, нет. Главное, что Mitsubishi готов вернуть в свою модельную линейку спортивные автомобили, и среди них будет кроссовер, созданный по мотивам культового Lancer Evo.

По слухам, у серийного кроссовера e-Evolution немного изменится дизайн, а задние двери будут традиционными (у концепта они открываются назад).

Ранее стало известно, что Mitsubishi разрабатывает новый высокопроизводительный гибридный внедорожник с фирменной системой полного привода S-AWC.