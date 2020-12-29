В США сфотографировали новый Jeep Grand Cherokee

Фотошпионы в США заметили во время дорожных тестов Jeep Grand Cherokee нового, пятого, поколения. В продаже он появится в 2021 году.

В США сфотографировали новый Jeep Grand Cherokee

Grand Cherokee текущего поколения выпускают с 2010 года, так что его новое поколение уже необходимо. Первоначально ожидалось, что серийное производство нового Grand Cherokee начнется в 2020 году, но потом стало известно, что это событие отложили на 2021 год.

Grand Cherokee пятого поколения построен на новой платформе Alfa Romeo. Дизайн у него будет примерно таким же, как дизайн концепта Grand Wagoneer. Но этот внедорожник сохранит некоторые свои традиционные элементы, например, фары особой формы и вертикальную решетку радиатора.

В линейку двигателей войдут несколько силовых агрегатов. Базовым будет 2,0-литровая «турбочетверка», а топовым - Hemi V8 6.2.

В США сфотографировали новый Jeep Grand Cherokee

В Украине Jeep Grand Cherokee покупателям предлагают только с 3,0 л турбодизелем, который работает вместе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Стоит такой внедорожник 1 664 215 гривен.

Ранее британское издание This is Money опубликовало рейтинг надежности кроссоверов, которым от 3-х до 8-ми лет. Исследование основано на результатах опроса 750 тысяч автомобилистов Великобритании.


Максимов Віталій, Тудей

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