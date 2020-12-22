В Европе одобрили слияние Fiat Chrysler и Peugeot

В Европе одобрили слияние Fiat Chrysler и Peugeot

Итало-американская Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) и французская PSA Group получили одобрение Европейского Союза на сделку о слиянии, в результате которой будет создан четвертый по величине автопроизводитель в мире.

В сообщении Еврокомиссии (ЕК) говорится, что обещание PSA производить на своих заводах во Франции и Испании автомобили для японской Toyota Motor Corp. и предоставить конкурентам доступ к своей ремонтной сети устранило обеспокоенность по поводу роста влияния объединенной компании на рынке небольших фургонов.

"Доступ к конкурентному рынку небольших коммерческих фургонов имеет важное значение для многих владельцев собственного бизнеса, а также малых и средних предприятий, - заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер в электронном письме, которое приводит агентство Bloomberg. - Их обязательства облегчат выход на рынок небольших коммерческих фургонов и его расширение".

PSA (выпускает автомобили Peugeot и Citroen, а также DS, Opel и Vauxhall) и FCA подписали соглашение о слиянии в декабре 2019 года. В июне Еврокомиссия начала углубленную проверку сделки, опасаясь возможности существенного сокращения конкуренции на европейском рынке легких коммерческих автомобилей в результате объединения PSA и FCA.

Одобрение ЕС открывает возможность для голосования акционеров PSA и FCA, которые проведут отдельные собрания 4 января. Им будет предложено одобрить создание объединенной компании, которая получит название Stellantis.

В совместном заявлении компаний сообщается, что они "тепло приветствуют" разрешение ЕК на совершение сделки. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца первого квартала 2021 года. 

МинПром по материалам Интерфакс

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