В Киеве пьяный сотрудник телеканала устроил ДТП – Драгер зашкалило

В Киеве водитель Chevrolet устроил "пьяное" ДТП. К счастью, люди в аварии не пострадали, только транспорт. У виновника произошедшего налицо были очевидные признаки опьянения. Как оказалось, мужчина работает на одном из ведущих телеканалов страны. Однако главное откровение полицейских ожидало, когда они попытались определить с помощью Драгера степень опьянения виновника ДТП. Об этом происшествии рассказал паблик " Киев оперативный".

Автомобиль Chevrolet влетел в стоявший впереди Opel. Причем, как замечают очевидцы, абсолютно никаких предпосылок к этому не было.

"Он просто взял и въехал", - пишут в публикации.

Впрочем, когда прибывшие к месту происшествия полицейские стали выяснять причину того, что случилось, добиться от водителя вразумительного ответа им не удалось. Виталий, так зовут водителя, с трудом отвечал невпопад и вообще производил впечатление человека, не понимающего, чего от него хотят. Не зря в публикации его назвали инопланетянином. Мужчина был очевидно и очень сильно пьян.

Однако проверка на Драгере ничего не дала – прибор зашкалило! Ниже, в комментариях, люди написали, что он якобы толерантно выдает показатели только до 5 промилле. При этом смертельная доза для человека составляет от 4 до 6 промилле!

В общем, инженер по развитию сети вещания Виталий чудом не умер за рулем своей машины. А вот, как он смог сесть за руль и вообще тронуться с места – большой вопрос.

На выручку водителю пришел его приятель. Тоже не трезвый, но все же, то ли более стойкий, то ли менее "употребивший". Впрочем, если бы он был трезв, то вряд ли сел бы в машину с таким водителем.

В общем, полицейские составили аминпротокол, и горе-водителю придется раскошелиться на штраф. А украинским полицейским, очевидно, нужные более стойкие приборы для измерения уровня алкоголя в крови отечественных водителей. А то ведь, украинские мужики настолько суровы, что хрупкий Драгер не выдерживает.