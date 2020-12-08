В Киеве пьяный сотрудник телеканала устроил ДТП – Драгер зашкалило

В Киеве водитель Chevrolet устроил "пьяное" ДТП. К счастью, люди в аварии не пострадали, только транспорт. У виновника произошедшего налицо были очевидные признаки опьянения. Как оказалось, мужчина работает на одном из ведущих телеканалов страны. Однако главное откровение полицейских ожидало, когда они попытались определить с помощью Драгера степень опьянения виновника ДТП. Об этом происшествии рассказал паблик "Киев оперативный".

В Киеве пьяный сотрудник телеканала устроил ДТП: Драгер не смог показать степень опьянения

Автомобиль Chevrolet влетел в стоявший впереди Opel. Причем, как замечают очевидцы, абсолютно никаких предпосылок к этому не было.

"Он просто взял и въехал", - пишут в публикации.

В Киеве пьяный сотрудник телеканала устроил ДТП: Драгер не смог показать степень опьянения

Впрочем, когда прибывшие к месту происшествия полицейские стали выяснять причину того, что случилось, добиться от водителя вразумительного ответа им не удалось. Виталий, так зовут водителя, с трудом отвечал невпопад и вообще производил впечатление человека, не понимающего, чего от него хотят. Не зря в публикации его назвали инопланетянином. Мужчина был очевидно и очень сильно пьян.

Однако проверка на Драгере ничего не дала – прибор зашкалило! Ниже, в комментариях, люди написали, что он якобы толерантно выдает показатели только до 5 промилле. При этом смертельная доза для человека составляет от 4 до 6 промилле!

В Киеве пьяный сотрудник телеканала устроил ДТП: Драгер не смог показать степень опьянения

В общем, инженер по развитию сети вещания Виталий чудом не умер за рулем своей машины. А вот, как он смог сесть за руль и вообще тронуться с места – большой вопрос.

На выручку водителю пришел его приятель. Тоже не трезвый, но все же, то ли более стойкий, то ли менее "употребивший". Впрочем, если бы он был трезв, то вряд ли сел бы в машину с таким водителем.

В общем, полицейские составили аминпротокол, и горе-водителю придется раскошелиться на штраф. А украинским полицейским, очевидно, нужные более стойкие приборы для измерения уровня алкоголя в крови отечественных водителей. А то ведь, украинские мужики настолько суровы, что хрупкий Драгер не выдерживает.

Напомним, в Киеве устроило аварийную ситуацию на дороге неуправляемое такси. Когда автомобиль, снеся несколько преград, наконец, остановился, оказалось, что таксист в машине был мертв. Очевидно, водитель умер на ходу, во время движения.


Марченко Любов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украине начались продажи «спортивного» Honda HR-VВ Украине начались продажи «спортивного» Honda HR-V
Самый популярный в Китае электромобиль продают за 4 400 долларов: фото и характеристикиСамый популярный в Китае электромобиль продают за 4 400 долларов: фото и характеристики
В Украине снизились продажи новых автомобилейВ Украине снизились продажи новых автомобилей
На Хмельнитчине топ-чиновник ГСЧС навеселе насмерть сбил пешеходаНа Хмельнитчине топ-чиновник ГСЧС навеселе насмерть сбил пешехода
Частные локомотивы удорожат ж/д перевозки, но потенциал снижения затрат есть - ШпеновЧастные локомотивы удорожат ж/д перевозки, но потенциал снижения затрат есть - Шпенов
Блок рекламы


Похожие новости
Движение по Северному мосту в Киеве ограничат с вечера пятницы, 4 декабря, до понедельникаДвижение по Северному мосту в Киеве ограничат с вечера пятницы, 4 декабря, до понедельника
В Киеве водитель бензовоза погиб в результате столкновения с грузовиком (фото, видео)В Киеве водитель бензовоза погиб в результате столкновения с грузовиком (фото, видео)
В Киеве произошло масштабное ДТП с пятью автомобилямиВ Киеве произошло масштабное ДТП с пятью автомобилями
За неделю в Киеве зарегистрировали 670 ДТП (инфографика)За неделю в Киеве зарегистрировали 670 ДТП (инфографика)
В Киеве водитель такси заснул за рулем, - пассажирка погибла (фото)В Киеве водитель такси заснул за рулем, - пассажирка погибла (фото)
На эстакаде Южного моста в Киеве до 2 декабря будут ограничивать движение транспортаНа эстакаде Южного моста в Киеве до 2 декабря будут ограничивать движение транспорта
В Киеве пьяный водитель Volvo попал в ДТП и скрылся от полиции в подземном паркингеВ Киеве пьяный водитель Volvo попал в ДТП и скрылся от полиции в подземном паркинге
На проспекте Лобановского в Киеве автомобиль протаранил остановку и загорелся (видео)На проспекте Лобановского в Киеве автомобиль протаранил остановку и загорелся (видео)
Возле станции метро "Академгородок" в Киеве сгорела маршрутка
В Киеве закрывали станцию метро "Крещатик" из-за звонка о минированииВ Киеве закрывали станцию метро "Крещатик" из-за звонка о минировании
Последние новости
Подгружаем последние новости