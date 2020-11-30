За неделю в Киеве зарегистрировали 670 ДТП (инфографика)

За минувшую неделю, 23-29 ноября, в Киеве зарегистрировали 670 ДТП. За данный период в ДТП погибли 2 человека.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы КП “Центр организации дорожного движения”.

В течение прошлой недели, с 23 по 29 ноября, патрульная полиция зафиксировала на столичных дорогах 630 ДТП (для сравнения, неделей ранее – 716).

В том числе 32 дорожно-транспортных происшествия – с пострадавшими (на позапрошлой неделе – 33).

Погибли два человека – пешеход и пассажир авто (неделей ранее обошлось без погибших).

Травмированы 34 участника дорожного движения.

Произошло 18 наездов на пешеходов, из них семь – на пешеходных переходах.

Как сообщала KV , 28 ноября в Киеве на Кловском спуске произошло ДТП. Водитель службы такси заснул за рулем и врезался в припаркованную машину. В результате погибла 34-летняя пассажирка.

Фото: соцсети