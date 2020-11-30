За неделю в Киеве зарегистрировали 670 ДТП (инфографика)
За минувшую неделю, 23-29 ноября, в Киеве зарегистрировали 670 ДТП. За данный период в ДТП погибли 2 человека.
Об этом
В течение прошлой недели, с 23 по 29 ноября, патрульная полиция зафиксировала на столичных дорогах 630 ДТП (для сравнения, неделей ранее – 716).
В том числе 32 дорожно-транспортных происшествия – с пострадавшими (на позапрошлой неделе – 33).
Погибли два человека – пешеход и пассажир авто (неделей ранее обошлось без погибших).
Травмированы 34 участника дорожного движения.
Произошло 18 наездов на пешеходов, из них семь – на пешеходных переходах.
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Фото: соцсети