РоSSийский конкурент "Антонова" прекратил полеты "Русланов" из-за аварии в Новосибирске

"Волга-Днепр" ведет переговоры с роSSийскими властями, а также начинает внутреннее независимое расследование недавнего инцидента.

Группа компаний "Волга-Днепр" приняла решение прекратить полеты всех своих Ан-124 после недавнего инцидента в Новосибирске, когда один из "Русланов" совершил аварийную посадку после отказа двигателя.

Об этом сообщает сайт "Крылья".

"Это продуманное решение. Мы хотим действовать превентивно и продемонстрировать, что мы - ответственная авиакомпания, в которой безопасность превыше всего ...", - заявил Константин Векшин, коммерческий директор группы компаний.

"Волга-Днепр" ведет переговоры с роSSийскими властями, а также начинает внутреннее независимое расследование недавнего инцидента. Также компания сейчас договаривается с заказчиками о переоформлении рейсов, поскольку все самолеты были забронированы. Там, где это возможно, грузы будут переведены на Boeing-747.

Компания является крупнейшим в мире коммерческим эксплуатантом транспортных самолетов Ан-124, сейчас в парке авиакомпании 12 самолетов Ан-124-100 "Руслан".

Аварийная посадка произошла 13 ноября, тогда "Руслан", вылетевший в Германию с 80 тоннами автозапчастей, после отказа одного двигателя оказался без связи. Пилоты успешно посадили самолет, который, однако не смог погасить скорость и выкатился за пределы полосы. При осмотре выяснилось, что у самолета полностью разрушен один из двигателей