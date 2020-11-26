РоSSийский конкурент "Антонова" прекратил полеты "Русланов" из-за аварии в Новосибирске

"Волга-Днепр" ведет переговоры с роSSийскими властями, а также начинает внутреннее независимое расследование недавнего инцидента.

РоSSийский конкурент "Антонова" прекратил полеты "Русланов" из-за аварии в Новосибирске
Фото: twitter.com

Группа компаний "Волга-Днепр" приняла решение прекратить полеты всех своих Ан-124 после недавнего инцидента в Новосибирске, когда один из "Русланов" совершил аварийную посадку после отказа двигателя.

Об этом сообщает сайт "Крылья".

"Это продуманное решение. Мы хотим действовать превентивно и продемонстрировать, что мы - ответственная авиакомпания, в которой безопасность превыше всего ...", - заявил Константин Векшин, коммерческий директор группы компаний.

"Волга-Днепр" ведет переговоры с роSSийскими властями, а также начинает внутреннее независимое расследование недавнего инцидента. Также компания сейчас договаривается с заказчиками о переоформлении рейсов, поскольку все самолеты были забронированы. Там, где это возможно, грузы будут переведены на Boeing-747.

Компания является крупнейшим в мире коммерческим эксплуатантом транспортных самолетов Ан-124, сейчас в парке авиакомпании 12 самолетов Ан-124-100 "Руслан".

Аварийная посадка произошла 13 ноября, тогда "Руслан", вылетевший в Германию с 80 тоннами автозапчастей, после отказа одного двигателя оказался без связи. Пилоты успешно посадили самолет, который, однако не смог погасить скорость и выкатился за пределы полосы. При осмотре выяснилось, что у самолета полностью разрушен один из двигателей

Напомним, в июне 2019 года Подольский районный суд Киева арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 роSSийской авиакомпании "Волга-Днепр". "Антонов" прекратил обслуживание самолетов роSSийского перевозчика в 2015 году.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
«Профілактична зупинка» поліцією: нардепи проголосували за правку до законопроєкту
На проспекте Лобановского в Киеве автомобиль протаранил остановку и загорелся (видео)На проспекте Лобановского в Киеве автомобиль протаранил остановку и загорелся (видео)
В Україні помітили розкішний тюнінгований Lamborghini за 10 мільйонівВ Україні помітили розкішний тюнінгований Lamborghini за 10 мільйонів
Австралийская авиакомпания предлагает сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной для всех путешественниковАвстралийская авиакомпания предлагает сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной для всех путешественников
В летальной ДТП в Винницкой области разбились работники суда и прокурорВ летальной ДТП в Винницкой области разбились работники суда и прокурор
Блок рекламы


Похожие новости
В Италии из-за сильного ливня упал автомобильный мостВ Италии из-за сильного ливня упал автомобильный мост
В Киеве закрывали станцию метро "Крещатик" из-за звонка о минированииВ Киеве закрывали станцию метро "Крещатик" из-за звонка о минировании
В очередной аварии аккумулятор Tesla Model 3 удивил радиусом поражения: разлетевшиеся ячейки повредили соседние домаВ очередной аварии аккумулятор Tesla Model 3 удивил радиусом поражения: разлетевшиеся ячейки повредили соседние дома
Один из крупнейших в мире самолет Ан-124 "Руслан" аварийно сел в НовосибирскеОдин из крупнейших в мире самолет Ан-124 "Руслан" аварийно сел в Новосибирске
На Киевщине полиция открыла производство из-за нелегальных пассажирских перевозокНа Киевщине полиция открыла производство из-за нелегальных пассажирских перевозок
Виновнику аварии в центре Харькова сообщили о подозренииВиновнику аварии в центре Харькова сообщили о подозрении
В Киеве станцию метро "Майдан Незалежности" закрыли из-за сообщения о минированииВ Киеве станцию метро "Майдан Незалежности" закрыли из-за сообщения о минировании
В Киеве закрыли станцию метро "Крещатик" из-за сообщения о минированииВ Киеве закрыли станцию метро "Крещатик" из-за сообщения о минировании
Ryanair уже потерял более 400 миллионов евро из-за пандемииRyanair уже потерял более 400 миллионов евро из-за пандемии
Виновника гибели целой семьи в аварии под Киевом осудили на 10 летВиновника гибели целой семьи в аварии под Киевом осудили на 10 лет
Последние новости
Подгружаем последние новости