РоSSийский конкурент "Антонова" прекратил полеты "Русланов" из-за аварии в Новосибирске
"Волга-Днепр" ведет переговоры с роSSийскими властями, а также начинает внутреннее независимое расследование недавнего инцидента.
Группа компаний "Волга-Днепр" приняла решение прекратить полеты всех своих Ан-124 после недавнего инцидента в Новосибирске, когда один из "Русланов" совершил аварийную посадку после отказа двигателя.
Об этом сообщает сайт "Крылья".
"Это продуманное решение. Мы хотим действовать превентивно и продемонстрировать, что мы - ответственная авиакомпания, в которой безопасность превыше всего ...", - заявил Константин Векшин, коммерческий директор группы компаний.
"Волга-Днепр" ведет переговоры с роSSийскими властями, а также начинает внутреннее независимое расследование недавнего инцидента. Также компания сейчас договаривается с заказчиками о переоформлении рейсов, поскольку все самолеты были забронированы. Там, где это возможно, грузы будут переведены на Boeing-747.
Компания является крупнейшим в мире коммерческим эксплуатантом транспортных самолетов Ан-124, сейчас в парке авиакомпании 12 самолетов Ан-124-100 "Руслан".
Аварийная посадка произошла 13 ноября, тогда "Руслан", вылетевший в Германию с 80 тоннами автозапчастей, после отказа одного двигателя оказался без связи. Пилоты успешно посадили самолет, который, однако не смог погасить скорость и выкатился за пределы полосы. При осмотре выяснилось, что у самолета полностью разрушен один из двигателей
Напомним, в июне 2019 года Подольский районный суд Киева арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 роSSийской авиакомпании "Волга-Днепр". "Антонов" прекратил обслуживание самолетов роSSийского перевозчика в 2015 году.