У Tesla Model 3 з'явився новий конкурент: фото першого електроседана Toyota

Компанія Toyota опублікувала перші фотографії електричного седана bZ3, який, як обіцяється, стане своєрідною альтернативою Tesla Model 3, побудованою на електричній модульній платформі e-TNGA.

Про це повідомляє канал AUTO.RIA, зазначаючи, що ця модель поки що заявлена під китайського споживача, інформує Апостроф.

Візуально новинка є повною адаптацією ще одного дітища Тойоти - кросовера bZ4X, але вже під інший формат кузова. При цьому екран мультимедійної системи у фастбеку розташований у портретній орієнтації, а панель приладів встановлена ближче до лобового скла. На екран винесено керування всіма основними функціями – від клімат-контролю та музики до відкривання кришки багажника.

Новий bZ3 з комфортабельним салоном на п'ять місць з підігрівом сидінь на обох рядах виявився майже аналогічним Tesla Model 3 за своїми габаритами. Toyota довша на 3 сантиметри (4725 міліметрів) та на півтора сантиметра вужче, ніж американець.

Електромобіль випускатиметься в кооперації з компанією BYD. На новинці використовується літій-залізо-фосфатна акумуляторна батарея BYD Blade, якої має вистачити на 600 км. Причому "Тойота" обіцяє, що за десять років акумулятор втратить лише 10 відсотків своєї ємності.

Рухатиметься bZ3 за допомогою електродвигунів TZ200-XS002 виробництва BYD: їх потужність 184 або 245 кінських сил.

Більше деталей про електромобіль японці обіцяють повідомити наступного місяця під час офіційної прем'єри автомобіля. Загалом до лінійки bZ увійдуть сім різних електромобілів.


Олексій Руденко, Апостроф





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