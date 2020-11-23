Украинские автомобили покоряют американский рынок

Вчера, 20 ноября 2020 года, представители компаний Sherp и ARGO сообщили о начале стратегического партнерства.

Директор украинского предприятия Ярослав Пригара рассказывает, что вскоре украинские вездеходы появятся на рынках США и Канады, а ARGO станет официальным дистрибьютором SHERP. К сотрудничеству планируют привлечь более 200 дилеров, которые будут представлять SHERP.

Украинские вездеходы покоряют американский рынок 1

Вездеходы SHERP очень компактные. Один экземпляр даже состоит на службе ГСЧС. Его задействуют для проведения аварийно-спасательных работ в труднодоступной местности.

Украинские вездеходы покоряют американский рынок 2

Изюминкой вездехода SHERP являются огромные шины. Кузов SHERP изготовлен из алюминия, что делает его очень легким (как для спецтехники) – 1600кг. Вездеход оснащен 4-цилиндровым турбодизелем Kubota на 1,5 литра мощностью 45 лошадиных сил и 5-ти ступенчатой механической коробкой передач. Его максимальная скорость составляет 45км/ч. Вездеход может плавать с максимальной скоростью 6км/ч. Салон рассчитан на двоих людей.

Украинские вездеходы покоряют американский рынок 3

Источник: autocentre

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