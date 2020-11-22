Возле станции метро "Академгородок" в Киеве сгорела маршрутка
Информация уточняется, но предварительно людей, кроме водителя, там не было.
В Киеве неподалеку от станции метро "Академгородок" вечером 21 ноября загорелась маршрутка.
"В маршрутке что-то взорвалось, после чего она начала гореть. Сгорела почти вся. Сейчас на месте уже работают спасатели ГСЧС. Движение транспорта ограничено правоохранителями. Информация о пострадавших уточняется", - сообщает Киев Оперативный.
dtp.kiev.ua уточняет, что транспортное средство вспыхнуло "буквально за секунды".
Пресс-секретарь главного управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага сообщила детали инцидента.
"Сейчас информация о людях уточняется, но предварительная информация - что людей, кроме водителя, там не было. Что стало причиной пожара, выясняет следствие. Звонок к нам поступил в 17:02, были направлены спасательные подразделения, долгое время они стояли в пробке, по прибытии в 17:35 пожар был ликвидирован ", - сообщила представитель ГСЧС в эфире телеканала Украина 24.
Как сообщали, на трассе "Киев - Одесса" сгорел рейсовый автобус. Обошлось без жертв и пострадавших.