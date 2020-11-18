На платформах станций киевского метро установят 19 дефибрилляторов
На платформах станций киевского метро установят 19 дефибрилляторов. Места монтажа согласованы с авторами проекта общественного бюджета.
Об этом
После проведения установленной тендерной процедуры по системе Prozorro столичная подземка ожидает поставку дефибрилляторов от победителя торгов. Участие в закупке взяли три компании. Победителем
В настоящее время подписан договор. После поставки и предоставления необходимой документации по сертификации, специалисты метрополитена проведут монтаж оборудования в определенных местах.
Отмечается, что установка дефибрилляторов в метрополитене реализуется двумя программами: Киевским городским центром общественного здоровья и проектом общественного бюджета от команды "Реаниметро".
Оборудование по первой программе (52 единицы) закупленное и переданное Киевским городским центром общественного здоровья уже установлено в кассах станций метро. Дефибрилляторы (19 единиц), которые ожидаются по второй программе, должны быть размещены на платформах станций. Места монтажа согласованы с авторами проекта общественного бюджета.
В мае
Напомним, что в феврале 2020 года столичные власти заявляли, что планируют в текущем году оснастить дефибрилляторами 52 станции киевского метро в рамках реализации одного из проектов Общественного бюджета.
Фото: КП “Киевский метрополитен”