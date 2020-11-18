На платформах станций киевского метро установят 19 дефибрилляторов

На платформах станций киевского метро установят 19 дефибрилляторов

На платформах станций киевского метро установят 19 дефибрилляторов. Места монтажа согласованы с авторами проекта общественного бюджета.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы КП “Киевский метрополитен”. 

После проведения установленной тендерной процедуры по системе Prozorro столичная подземка ожидает поставку дефибрилляторов от победителя торгов. Участие в закупке взяли три компании. Победителем стало ООО "ДЕФГРУП". 

В настоящее время подписан договор. После поставки и предоставления необходимой документации по сертификации, специалисты метрополитена проведут монтаж оборудования в определенных местах.

Отмечается, что установка дефибрилляторов в метрополитене реализуется двумя программами: Киевским городским центром общественного здоровья и проектом общественного бюджета от команды "Реаниметро".

Оборудование по первой программе (52 единицы) закупленное и переданное Киевским городским центром общественного здоровья уже установлено в кассах станций метро. Дефибрилляторы (19 единиц), которые ожидаются по второй программе, должны быть размещены на платформах станций. Места монтажа согласованы с авторами проекта общественного бюджета.

В мае KV сообщала, что в столичном метро появились значки, указывающие путь к дефибрилляторам, которые находятся у дежурных по станциям. Инициаторы установки в метро этих приборов требуют сделать их доступными для непосредственного использования пассажирами. Это необходимо для сохранения драгоценного времени во время оказания неотложной помощи. 

Напомним, что в феврале 2020 года столичные власти заявляли, что планируют в текущем году оснастить дефибрилляторами 52 станции киевского метро в рамках реализации одного из проектов Общественного бюджета. 

Фото: КП “Киевский метрополитен”


Сергей Албул, КиевВласть

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