Таксист, сбивший насмерть двух женщин в Киеве, был трезвым, - Нацполиция (видео)
Полицейские задержали таксиста, который на остановке общественного транспорта в Киеве смертельно травмировал двух женщин. Прибор “Драгер” показал, что водитель, 1997 года рождения, не находился в состоянии алкогольного опьянения.
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Предварительно в полиции установили, что водитель автомобиля “Хюндай Соната” столкнулся с припаркованным автомобилем “Хюндай Элантра”, выехал на автобусную остановку и врезался в киоск. В результате аварии 41-летняя женщина погибла на месте происшествия, а 60-летняя местная жительница скончалась в карете “скорой”. Еще два человека были госпитализированы.
По этому факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, лицами управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
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Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве