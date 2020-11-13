Таксист, сбивший насмерть двух женщин в Киеве, был трезвым, - Нацполиция (видео)

Полицейские задержали таксиста, который на остановке общественного транспорта в Киеве смертельно травмировал двух женщин. Прибор “Драгер” показал, что водитель, 1997 года рождения, не находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве .

Предварительно в полиции установили, что водитель автомобиля “Хюндай Соната” столкнулся с припаркованным автомобилем “Хюндай Элантра”, выехал на автобусную остановку и врезался в киоск. В результате аварии 41-летняя женщина погибла на месте происшествия, а 60-летняя местная жительница скончалась в карете “скорой”. Еще два человека были госпитализированы.

По этому факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, лицами управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Как ранее сообщала KV , утром 13 ноября на Борщаговке в Киеве такси “снесло” 4 человек на остановке общественного транспорта и врезалось в киоск. 2 человека погибли.

Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве