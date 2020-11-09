В Киеве за неделю произошло 741 ДТП

В Киеве за неделю произошло 741 ДТП

В течение прошлой недели, со 2 по 8 ноября, Патрульная полиция зафиксировала на столичных дорогах 741 дорожно-транспортных происшествий. В результате ДТП на минувшей неделе в столице погибло 2 человека.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы КП “Центр организации дорожного движения” на странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, на дорогах Киева на прошлой неделе было зафиксировано 741 ДТП. Неделей ранее на автодорогах столицы было зафиксировано 763 ДТП.

В том числе на минувшей неделе в Киеве произошло 31 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими (на позапрошлой неделе произошло 47 таких ДТП).

Также сообщается, что в результате ДТП на прошлой неделе погибло два человека – пешеход и водитель (неделей ранее – четверо погибших).

Травмированы 32 участника дорожного движения (на позапрошлой неделе – 59), среди них – 10 мотоциклистов. Состоялось 8 наездов на пешеходов, из них 5 – на пешеходных переходах.

Напомним, поздним вечером 6 ноября на столичном проспекте Победы произошло смертельное ДТП. Автомобиль сбил пешехода, который скончался на месте.

Также KV сообщала, что 7 ноября на Окружной дороге неподалеку от жилмассива Виноградарь произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Водитель одного из автомобилей погиб.

Фото: abo.media


Игорь Бровко, КиевВласть

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