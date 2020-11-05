В Украине появились подсвечиваемые дорожные знаки

В Запорожской области на автодороге М-18 «Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта» установили знаки с LED-подсветкой. Об этом сообщили в пресс-службе запорожской Службы автомобильных дорог, пишет reporter-ua.com .

«Теперь эти знаки подсвечиваются ночью, что очень помогает водителям увидеть предупреждения о препятствии даже в условиях дождя, тумана и других неблагоприятных погодных условий», — говорится в сообщении.

Так, в районе села Григорьевка установили знаки 4.7 и 4.8 «Объезд препятствия» с LED-подсветкой и совсем недавно подрядчики завершили обустройство барьерного ограждения на автодороге М-18 «Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта».