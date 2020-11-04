На Северном мосту в Киеве оборвалась троллейбусная контактная линия, движение транспорта затруднено

Троллейбусы стоят в обоих направлениях.

На Северном мосту в Киеве оборвалась троллейбусная контактная линия, движение транспорта затруднено
Фото: facebook.com/KyivOperativ

В Киеве на Северном мосту произошел обрыв контактной троллейбусной линии.

Об этом сообщает "Киев оперативный".

Отмечается, что сейчас все троллейбусы стоят в обоих направлениях.

На видео с места происшествия видно, что движение транспорта затруднено, а люди идут пешком.


Фото: facebook.com/KyivOperativ

Фото: infoportal.kiev.ua
Напомним, в январе 2017 года в Киеве из-за обрыва проводов останавливалось движение скоростного трамвая.

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