2020-11-04
На Северном мосту в Киеве оборвалась троллейбусная контактная линия, движение транспорта затруднено
Троллейбусы стоят в обоих направлениях.
Фото: facebook.com/KyivOperativ
В Киеве на Северном мосту произошел обрыв контактной троллейбусной линии.
Об этом сообщает "Киев оперативный".
Отмечается, что сейчас все троллейбусы стоят в обоих направлениях.
На видео с места происшествия видно, что движение транспорта затруднено, а люди идут пешком.
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Фото: infoportal.kiev.ua