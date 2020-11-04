Китайці показали шалену маршрутку для українських доріг
На китайському сайті Alibaba виставили на продаж неймовірний автобус Hubei Haojing HJ ATV6. Унікальний апарат підготували до серйозного бездоріжжя.
Автобусом HJ ATV6 можна назвати з великою натяжкою, адже у пасажирів немає вікон, а замість даху там тент. Втім, усередині помістяться 23 пасажири.
Транспортний засіб досягає 8,8 м в довжину, а взули його в величезні шини діаметром 1,4 м. Загалом, якраз для наших доріг.
Надає руху HJ ATV6 8,9-літровий турбодизель Cummins потужністю 260 к. с. і з крутним моментом в 1550 Нм. Привід повний.
За це чудо техніки просять 110 тис. доларів. Продавець готовий зробити знижку в $ 24 тис., якщо хтось зважиться замовити партію з 20 Hubei Haojing HJ ATV6.
До слова, на Alibaba і Аліекспресс вже давно продаються авто. Там є навіть електрокари за $ 900.