С 1 ноября в Киеве вступает в силу сезонное ограничение скорости

С 1 ноября на дорогах украинской столицы вступает в силу сезонное ограничение скоростного режима. На каких дорогах водителям необходимо снижать скорость, и каков предел?

С 1 ноября в Киеве вступает в силу сезонное ограничение скорости

Сезонное ограничение скорости для автотранспорта в Киеве будет установлено для семи столичных дорог. Начиная с 1 ноября 2020 года и по 1 апреля 2021 года разгоняться на этих трассах более чем до 50 км/час запрещено. За превышение указанной отметки на спидометре можно заработать штраф.

Отметим, что сезонное ограничение допустимой скорости на автодорогах столица Украины вводит ежегодно. В течение пяти месяцев водители автотранспорта обязаны ехать со скоростью, которая не превышает 50 км в час. Ограничения вводят, чтобы снизить риск возникновения ДТП на обледенелых или мокрых трассах.

С 1 ноября в Киеве вступает в силу сезонное ограничение скорости

Информация для автовладельцев, которые планируют с ноября по апрель посетить Киев на своем транспортном средстве. сезонное ограничение скорости будет введено на следующих участках:

  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)
  • Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного)
  • проспект Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади)
  • улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков)
  • проспект Шухевича (от Северного моста до ул. Бальзака)
  • Надднепрянское шоссе
  • улица Саперно-Слободская (от ул. Гринченко до Южного моста)

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве на Майдане Независимости внедорожник въехал в остановку общественного транспорта. Есть погибшие и раненые.


: Шевченко Лилия, Тудей

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