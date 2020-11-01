С 1 ноября в Киеве вступает в силу сезонное ограничение скорости
С 1 ноября на дорогах украинской столицы вступает в силу сезонное ограничение скоростного режима. На каких дорогах водителям необходимо снижать скорость, и каков предел?
Сезонное ограничение скорости для автотранспорта в Киеве будет установлено для семи столичных дорог. Начиная с 1 ноября 2020 года и по 1 апреля 2021 года разгоняться на этих трассах более чем до 50 км/час запрещено. За превышение указанной отметки на спидометре можно заработать штраф.
Отметим, что сезонное ограничение допустимой скорости на автодорогах столица Украины вводит ежегодно. В течение пяти месяцев водители автотранспорта обязаны ехать со скоростью, которая не превышает 50 км в час. Ограничения вводят, чтобы снизить риск возникновения ДТП на обледенелых или мокрых трассах.
Информация для автовладельцев, которые планируют с ноября по апрель посетить Киев на своем транспортном средстве. сезонное ограничение скорости будет введено на следующих участках:
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)
- Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного)
- проспект Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади)
- улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков)
- проспект Шухевича (от Северного моста до ул. Бальзака)
- Надднепрянское шоссе
- улица Саперно-Слободская (от ул. Гринченко до Южного моста)
Напомним, ранее стало известно, что в Киеве на Майдане Независимости внедорожник въехал в остановку общественного транспорта. Есть погибшие и раненые.