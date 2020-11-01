С 1 ноября в Киеве вступает в силу сезонное ограничение скорости

С 1 ноября на дорогах украинской столицы вступает в силу сезонное ограничение скоростного режима. На каких дорогах водителям необходимо снижать скорость, и каков предел?

Сезонное ограничение скорости для автотранспорта в Киеве будет установлено для семи столичных дорог. Начиная с 1 ноября 2020 года и по 1 апреля 2021 года разгоняться на этих трассах более чем до 50 км/час запрещено. За превышение указанной отметки на спидометре можно заработать штраф.

Отметим, что сезонное ограничение допустимой скорости на автодорогах столица Украины вводит ежегодно. В течение пяти месяцев водители автотранспорта обязаны ехать со скоростью, которая не превышает 50 км в час. Ограничения вводят, чтобы снизить риск возникновения ДТП на обледенелых или мокрых трассах.

Информация для автовладельцев, которые планируют с ноября по апрель посетить Киев на своем транспортном средстве. сезонное ограничение скорости будет введено на следующих участках:

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного)

проспект Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади)

улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков)

проспект Шухевича (от Северного моста до ул. Бальзака)

Надднепрянское шоссе

улица Саперно-Слободская (от ул. Гринченко до Южного моста)