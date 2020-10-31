Виновнику смертельного ДТП в центре Киева сообщили о подозрении

Действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК Украины - нарушение правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее гибель нескольких лиц.

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении 66-летнему водителю, который стал виновником смертельного ДТП на Майдане Незалежности.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц.

"В настоящее время водитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Подозреваемый доставлен в больницу, где находится под охраной. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.

Фото: Киевская городская прокуратура

Напомним, 30 октября около 16:00 водитель внедорожника Land Rover потерял контроль за управлением автомобиля, выехал на пешеходную зону Майдана Независимости и наехал на людей, находившихся возле остановки общественного транспорта.

Далее автомобиль врезался в рекламный щит и потом на проезжей части ул. Крещатик протаранил несколько неподвижных авто, в которых также находились люди.

В результате ДТП на месте происшествия погибли 30-летняя и 79-летняя женщины. Еще три человека, в том числе 5-месячный ребенок, получили травмы и были госпитализированы.

Водитель после задержания дал показания, что он потерял сознание и не мог управлять автомобилем. Тест "Драгер" на месте трагедии не показал наличия алкоголя в крови.

Добавим, 13 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект об усилении ответственности за ДТП в нетрезвом состоянии. В частности, законопроект увеличивает штрафы за вождение в нетрезвом виде, вводит штрафы за покидание места ДТП, а также уменьшает поле для манипуляций, чтобы избежать ответственности.

Кроме того, с 1 июля вступили в силу изменения в законодательство, предусматривающие уголовную ответственность за вождение в состоянии опьянения.

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