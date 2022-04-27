Корабли появились на горизонте Черного моря: власти сообщили, что происходит

Одесса, пляж, военные, море

Неизвестные объекты увидели сегодня в море одесситы, которые вышли прогуляться на склоны.

Они предположили, что у берегов нашего города снова появились роSSийские военные корабли.

Между тем в оперативном командовании «Юг» утверждают, что это гражданские суда:

«Суда, которые временами появляются на горизонте — это обстрелянный россиянами в начале марта танкер «Милениум Спирит» (Молдова) без экипажа, а также неуправляемые баржи, которые отнесло в море, а вернуть нет возможности, поскольку судоходство заблокировано», — отметили военные.

Информацию подтверждают также в мэрии Одессы.


Алексей Ионов, politeka.net

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