Корабли появились на горизонте Черного моря: власти сообщили, что происходит

Неизвестные объекты увидели сегодня в море одесситы, которые вышли прогуляться на склоны. Они предположили, что у берегов нашего города снова появились роSSийские военные корабли.

Между тем в оперативном командовании «Юг» утверждают, что это гражданские суда:



