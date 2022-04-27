2022-04-27
Корабли появились на горизонте Черного моря: власти сообщили, что происходит
Неизвестные объекты увидели сегодня в море одесситы, которые вышли прогуляться на склоны.
Они предположили, что у берегов нашего города снова появились роSSийские военные корабли.
Между тем в оперативном командовании «Юг» утверждают, что это гражданские суда:
«Суда, которые временами появляются на горизонте — это обстрелянный россиянами в начале марта танкер «Милениум Спирит» (Молдова) без экипажа, а также неуправляемые баржи, которые отнесло в море, а вернуть нет возможности, поскольку судоходство заблокировано», — отметили военные.
Информацию подтверждают также в мэрии Одессы.
Алексей Ионов, politeka.net