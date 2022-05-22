Что сейчас происходит на рынке топлива: цены на АЗС в разных областях

В Украине углубляется топливный кризис в результате полномасштабной войны и ряда других причин. Цена на горючее меняются иногда даже несколько раз в день. К примеру, сейчас бензин А-95 в среднем стоит 46,81 грн за литр, а дизельное топливо продают за 51,89 грн/л, информирует Апостроф .

О ценах на топливо в разных областях Украины сообщают на Auto.Ria.

Средние цены на горючее

Так, средняя цена на сейчас на горючее А-95+ составляет 51,95 грн/л, на А-95 46,81 грн/л, на А-92 43,88 грн/л, на ДТ 51,89, а газ продают по 38,15 грн/л. Однако ситуация на многих АЗС отличается из-за спекуляций торговцев.

Цены на горючее по регионам

Самые дешевые средние цены на горючее А-95+ можно найти в Черновицкой и Одесской областях, где за литр просят 51,66 грн, в то время как в других регионах в среднем стоит этот бензин 52 грн/л.

Что касается А-95, то самые выгодные цены можно увидеть в Николаевской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Черновицкой областях. Там в среднем за литр А-95 отдают 45,25 – 45,34 грн. Дороже всего этот тип бензина стоит в Волынской области - 48,38 грн/л.

Средние цены на А-92 самые низкие в Николаевской (38,50 грн/л), Одесской (42,82 грн/л) и Черновицкой (43,07 грн/л) областях. Самые высокие цены на А-92 в Харьковской области – там просят 45,87 грн/л.

Дизельное топливо дешевле всего можно купить в Николаевской, Сумской, Запорожской и Кировоградской областях, где цены в пределах 49,64-49,65 грн за литр. Дороже всего стоит дизель в Волынской, Черновицкой и Киевской областях - цены от 53,44 до 53.62 грн за литр.

За газ меньше просят во Львовской, Киевской, Кировоградской, Волынской и Херсонской областях - 37,12 грн/л. А самая высокая цена (39 грн за литр) преобладает в Винницкой, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Одесской и Черновицкой областях.

Цены горючего на АЗС

Хотя официально объявленные цены на топливо в Украине выглядят довольно рационально, учитывая топливный кризис, однако реальное положение дел на большинстве АЗС менее обнадеживающее, поскольку сейчас топливный бизнес пользуется ситуацией и ставит цены, которые ему наиболее выгодны. Кроме того, по данным Антимонопольного комитета Украины, на рынке есть достаточные объемы топлива, но кризис и дефицит не исчезают.