График курсирования для кольцевой электрички Киева изменили

С сегодняшнего дня добавлены еще рейсы утром и вечером.

Укрзализныця меняет графики курсирования для кольцевой электрички Киева .

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

С сегодняшнего дня добавлены еще рейсы утром и вечером – чтобы дать возможность пассажирам поехать по делам или вернуться домой вплоть до начала комендантского часа.

Кроме того, уменьшен интервал курсирования электрички до 30 минут в пиковые часы.

Поворозник добавил, что для автомобильного сообщения левого и правого берега Киева работает Дарницкий, Северный и Южный мосты.

"Традиционно обращаюсь к водителям с призывом пропускать "скорые" и машины с гуманитарной помощью", - рассказал он.