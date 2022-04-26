График курсирования для кольцевой электрички Киева изменили

С сегодняшнего дня добавлены еще рейсы утром и вечером.

График курсирования для кольцевой электрички Киева изменили
Фото: Макс Левин

Укрзализныця меняет графики курсирования для кольцевой электрички Киева.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

С сегодняшнего дня добавлены еще рейсы утром и вечером – чтобы дать возможность пассажирам поехать по делам или вернуться домой вплоть до начала комендантского часа.

Кроме того, уменьшен интервал курсирования электрички до 30 минут в пиковые часы.

Поворозник добавил, что для автомобильного сообщения левого и правого берега Киева работает Дарницкий, Северный и Южный мосты.

"Традиционно обращаюсь к водителям с призывом пропускать "скорые" и машины с гуманитарной помощью", - рассказал он.

Напомним, в Киеве возобновили работу пяти троллейбусов, интервал движения составляет 20 минут.

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