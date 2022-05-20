При ввозе автомобилей изменились критерии сбора в ПФ

Украинцам и украинским предприятиям теперь нужно будет по новым критериям платить сбор в Пенсионный фонд при ввозе автомобилей. Соответствующее решение приняли на очередном заседании Кабинета министров Украины.

В частности, теперь стоимость автомобиля не может быть меньшей от таможенной стоимости, которая отмечена в декларации. Но в целом размер сбора в ПФ будет увеличен в зависимости от цены ввезенного автомобиля, указанной, например, в договоре купли-продажи.

Если ввезенный в Украину автомобиль стоит до 165 прожиточных минимумов, то сбор в ПФ составляет 3%, если от 165 до 290 прожиточных минимумов – то 4%, а если больше 290 прожиточных минимумов – то 5%.

Напомним, в Украине на время действия военного положения отменили плату за растаможку автомобилей. Однако, некоторые платежи все-таки нужны. Например, обязателен сбор в Пенсионный фонд.

Между тем, с 9 апреля по 15 мая 2022 года в Украине бесплатно растаможили 76,5 тысяч автомобилей на иностранной регистрации. Их общая стоимость составила 8,5 млрд гривен.