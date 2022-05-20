При ввозе автомобилей изменились критерии сбора в ПФ

Украинцам и украинским предприятиям теперь нужно будет по новым критериям платить сбор в Пенсионный фонд при ввозе автомобилей. Соответствующее решение приняли на очередном заседании Кабинета министров Украины.

При ввозе автомобилей изменились критерии сбора в ПФ

В частности, теперь стоимость автомобиля не может быть меньшей от таможенной стоимости, которая отмечена в декларации. Но в целом размер сбора в ПФ будет увеличен в зависимости от цены ввезенного автомобиля, указанной, например, в договоре купли-продажи.

Если ввезенный в Украину автомобиль стоит до 165 прожиточных минимумов, то сбор в ПФ составляет 3%, если от 165 до 290 прожиточных минимумов – то 4%, а если больше 290 прожиточных минимумов – то 5%.

При ввозе автомобилей изменились критерии сбора в ПФ

Напомним, в Украине на время действия военного положения отменили плату за растаможку автомобилей. Однако, некоторые платежи все-таки нужны. Например, обязателен сбор в Пенсионный фонд.

Между тем, с 9 апреля по 15 мая 2022 года в Украине бесплатно растаможили 76,5 тысяч автомобилей на иностранной регистрации. Их общая стоимость составила 8,5 млрд гривен.

Ранее украинцам разрешили регистрировать б/у автомобили в любом центре предоставления административных услуг, а не только в сервисных центрах МВД.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кадры трагического ДТП на Днепропетровщине: пьяный водитель сбил девушекКадры трагического ДТП на Днепропетровщине: пьяный водитель сбил девушек
От Львова до Киева: какие цены на бензин и автогаз по УкраинеОт Львова до Киева: какие цены на бензин и автогаз по Украине
Плата за проезд: в Европе стали требовать деньги с украинских беженцевПлата за проезд: в Европе стали требовать деньги с украинских беженцев
Цена на проезд: перевозчики в Киеве объявили о повышении стоимости их услугЦена на проезд: перевозчики в Киеве объявили о повышении стоимости их услуг
Стоимость проезда в Киеве - прогнозы по повышению тарифовСтоимость проезда в Киеве - прогнозы по повышению тарифов
Блок рекламы


Похожие новости
В МВД рассказали, сколько зарегистрировали автомобилей в “военном“ апреле и сколько выдали “прав“В МВД рассказали, сколько зарегистрировали автомобилей в “военном“ апреле и сколько выдали “прав“
Завод "Еврокар" возобновит выпуск автомобилей Skoda в УкраинеЗавод "Еврокар" возобновит выпуск автомобилей Skoda в Украине
В Раде не поддержали отмену бесплатной растаможки автомобилейВ Раде не поддержали отмену бесплатной растаможки автомобилей
В Украине во время войны уже уничтожено 90 тыс. автомобилейВ Украине во время войны уже уничтожено 90 тыс. автомобилей
Из Австралии в Украину отправился последний из 20 бронеавтомобилей "Бушмастер"Из Австралии в Украину отправился последний из 20 бронеавтомобилей "Бушмастер"
Украинцы массово избавляются от автомобилей - каких и почемуУкраинцы массово избавляются от автомобилей - каких и почему
Растаможка автомобилей: украинцы все еще имеют возможность купить подержанное авто дешевлеРастаможка автомобилей: украинцы все еще имеют возможность купить подержанное авто дешевле
Hyundai приостановил выпуск автомобилей в РоSSииHyundai приостановил выпуск автомобилей в РоSSии
В Украину без пошлины ввезли более 19 тыс. автомобилей, в том числе элитных. Это мешает поставкам военной помощи, – ЭПВ Украину без пошлины ввезли более 19 тыс. автомобилей, в том числе элитных. Это мешает поставкам военной помощи, – ЭП
В бельгийском порту «застряли» 8 тысяч автомобилей для ввоза в РФ – Wall Street JournalВ бельгийском порту «застряли» 8 тысяч автомобилей для ввоза в РФ – Wall Street Journal
Последние новости
Подгружаем последние новости