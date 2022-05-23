"Укравтодор" работает над обеспечением проезда на Харьковской кольцевой дороге

Государственное агентство автомобильных дорог Украины продолжает выполнять работы по восстановлению дорожной инфраструктуры, пострадавшей в результате боевых действий. В частности, силами дорожников приводится в порядок один из важнейших транспортных путей области – Харьковская кольцевая дорога.

Об этом сообщается на странице Укравтодора в Facebook, информирует Апостроф .

Как отметили в ведомстве, работы выполняются на отрезке от Пятихатской транспортной развязки в сторону Роганского жилмассива, а также на дороге М-20 Харьков – Щербаковка в районе Экопарка.

"Спецтехника и дорожники очищают разминированные участки дороги от остатков техники, посторонних предметов и грязи. После тщательной уборки и очистки дорожного покрытия, дорожники приступят к аварийному ремонту повреждённых участков дороги, ремонту барьерного ограждения и автопавильонов, замене дорожных знаков, обустройству обочин и т.д.", – рассказали в Службе.

Всего к работам привлечены 20 сотрудников и 10 единиц техники разного назначения – от автокранов до поливомоечных машин. В "Укравтодоре" еще в прошлом году приступили к масштабной реконструкции автодороги, которую должны были завершить в этом году. Однако вторжение роSSийских оккупантов поставило на паузу все проекты.

"Харьковская кольцевая дорога является стратегически важным транспортным коридором для города, состоит из отрезков 5 государственных дорог общей протяженностью 82 км. В прошлом году возобновили дорожное покрытие на 3-х участках общей протяженностью более 55 км", – говорится в сообщении.

Специалисты обеспечивают проезд на важных транспортных коридорах, чтобы гуманитарная помощь и все необходимые грузы были вовремя доставлены нуждающимся в помощи.

"Обратим внимание, что сейчас опасно: съезжать на обочину дорог; ходить в лес, на водоемы, поля, где велись боевые действия; приближаться к разбитой вражеской технике; заходить в заброшенные сооружения и дома. Если Вы заметили подозрительный предмет – не приближайтесь и звоните по телефону 101!", – напомнили также в "Укравтодоре".

Как ранее сообщал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, в Чугуеве Харьковской области уже обустроены две временные переправы, а также ведутся подготовительные работы по строительству новых мостов.