Стоимость проезда в Киеве - прогнозы по повышению тарифов

Тарифы на проезд в общественном транспорте Киева пока что повышаться не будут, но все будет зависеть от цен на топливо. На сегодняшний день в планах городских властей подорожания стоимости проезда нет, отметил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

По его словам, пока в столице наблюдаются очереди за горючим, горожане должны быть максимально обеспечены общественным транспортом. Именно поэтому в первую очередь восстанавливались маршруты городского электротранспорта, который не использует топливо.

С 16 мая проезд в маршрутках и метро снова сделали платным. При этом, если жителям и гостям столицы нужно переждать воздушную тревогу в метрополитене, то пройти через турникет разрешается, не платя за проезд. Метро по прежнему продолжает выполнять роль бомбоубежища.

Прогнозируется, что проблема с топливом до конца мая будет решена. Власть снимет ограничения на топливном рынке и в стране должна заработать новая система поставок топлива из Европы.

"Рынок среагировал и реагирует на дефицит горючего. Вопрос в том, что у нас не упала покупательная способность людей, люди покупают топливо, его просто нужно доставить на АЗС", - отметил первый заместитель председателя КГГА.