Стоимость проезда в Киеве - прогнозы по повышению тарифов

Тарифы на проезд в общественном транспорте Киева пока что повышаться не будут, но все будет зависеть от цен на топливо. На сегодняшний день в планах городских властей подорожания стоимости проезда нет, отметил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

Стало известно, что будет с ценами на проезд в Киеве на фоне подорожания топлива

По его словам, пока в столице наблюдаются очереди за горючим, горожане должны быть максимально обеспечены общественным транспортом. Именно поэтому в первую очередь восстанавливались маршруты городского электротранспорта, который не использует топливо.

С 16 мая проезд в маршрутках и метро снова сделали платным. При этом, если жителям и гостям столицы нужно переждать воздушную тревогу в метрополитене, то пройти через турникет разрешается, не платя за проезд. Метро по прежнему продолжает выполнять роль бомбоубежища.

Стало известно, что будет с ценами на проезд в Киеве на фоне подорожания топлива

Прогнозируется, что проблема с топливом до конца мая будет решена. Власть снимет ограничения на топливном рынке и в стране должна заработать новая система поставок топлива из Европы.

"Рынок среагировал и реагирует на дефицит горючего. Вопрос в том, что у нас не упала покупательная способность людей, люди покупают топливо, его просто нужно доставить на АЗС", - отметил первый заместитель председателя КГГА.

Ранее сообщалось о повышении стоимости проезда из Борисполя в Киев.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На борту было 113 пассажиров: огонь охватил самолет прямо в аэропорту, кадры катастрофы в КитаеНа борту было 113 пассажиров: огонь охватил самолет прямо в аэропорту, кадры катастрофы в Китае
Авиакатастрофа в Китае: на борту самолета раздался взрывАвиакатастрофа в Китае: на борту самолета раздался взрыв
До 100 грн за литр: в сети показали фото цен на украинских АЗСДо 100 грн за литр: в сети показали фото цен на украинских АЗС
Цена на проезд: перевозчики в Киеве объявили о повышении стоимости их услугЦена на проезд: перевозчики в Киеве объявили о повышении стоимости их услуг
Украина имеет возможность обеспечить потребности в топливе на май - СвириденкоУкраина имеет возможность обеспечить потребности в топливе на май - Свириденко
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве вернули плату за проезд. Метро сокращает интервалы до 5-7 минутВ Киеве вернули плату за проезд. Метро сокращает интервалы до 5-7 минут
Стоимость проезда в Борисполе выросла до 70 гривенСтоимость проезда в Борисполе выросла до 70 гривен
В Киеве ночью раздался взрыв: в ГСЧС назвали причинуВ Киеве ночью раздался взрыв: в ГСЧС назвали причину
Цена на проезд: перевозчики в Киеве объявили о повышении стоимости их услугЦена на проезд: перевозчики в Киеве объявили о повышении стоимости их услуг
Стоимость бензина в одной из областей Украины перевалила за 70 грн за литрСтоимость бензина в одной из областей Украины перевалила за 70 грн за литр
Бензин по "входному билету": водитель рассказал, как разводят людей на АЗС в КиевеБензин по "входному билету": водитель рассказал, как разводят людей на АЗС в Киеве
В Киеве пьяный водитель установил новый антирекордВ Киеве пьяный водитель установил новый антирекорд
В Киеве зафиксировали антирекорд по ценам на таксиВ Киеве зафиксировали антирекорд по ценам на такси
«Байрактарская», «Реактивные гуси» и «Борщ»: как хотят переименовать станции метро в Киеве«Байрактарская», «Реактивные гуси» и «Борщ»: как хотят переименовать станции метро в Киеве
В Киеве BMW сбило женщину с младенцем в коляске: что известно о несчастье, фотоВ Киеве BMW сбило женщину с младенцем в коляске: что известно о несчастье, фото
Последние новости
Подгружаем последние новости