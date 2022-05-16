Стоимость проезда в Борисполе выросла до 70 гривен

Во многих пригородах Киева в военное время выросли цены на проезд. Так, в начале мая перевозчики повысили тарифы в Буче, Ирпене и Гостомеле. С 16 мая стоимость проезда выросла и для жителей Борисполя.

Стоимость проезда в пригороде Киева выросла до 70 гривен

Проезд в маршрутках по маршруту Борисполь – Киев подорожал на 30%. Теперь за одну поездку в Киев местным придется платить 50 гривен, и столько же в обратную сторону.

ЧАО "Атасс-Борисполь", занимающееся пассажирскими перевозками в пригороде, сообщило, что решение повысить цены на проезд на 30% было принято для сохранения рабочих мест и непрерывной работы маршрутов. В то же время стоимость оплаты проезда выросла в связи с резким повышением цен на топливо и его дефицитом.

С понедельника, 16 мая, проезд от Борисполя до ст. м. "Бориспольская" стоит 50 гривен. От Борисполя до ст. м. "Левобережная"– 70 гривен.

Также известно, что с 16 мая в Киеве возобновили платный проезд в маршрутках и метро, который с февраля был бесплатным. Цена на разовый проезд в столичной подземке осталась неизменной – 8 гривен. Проезд в маршрутках по Киеву пока что остается 10 гривен, то в ближайшее время, если цены на бензин не упадут, то стоимость проезда придется повысить до 15 грн.

По словам главы Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игоря Моисеенко, на маршруты в столице выезжает около 30% транспорта, при этом бензин с каждым днем дорожает. Пассажиропоток постепенно увеличивается, так как люди возвращаются каждый день домой.

Ранее сообщалось, что жители столицы могут использовать проездные документы, приобретенные ими еще до войны.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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