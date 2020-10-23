Столичные правоохранители задержали пассажира, который из-за внезапно вспыхнувшего конфликта зарезал таксиста

Столичные правоохранители задержали пассажира, который из-за внезапно вспыхнувшего конфликта зарезал таксиста

Столичные правоохранители задержали пассажира, который на почве внезапно вспыхнувшего конфликта нанес два ножевых ранения таксисту. От полученных ран водитель скончался в больнице. За содеянное злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Об этом KV стало известно из сообщения Нацполиции в Киеве.

“Сотрудники уголовного розыска проверили и просмотрели видеозаписи с камер наблюдения, которые были рядом с местом происшествия, и установили, что между таксистом и клиентом возник конфликт, в ходе которого последний ножом дважды ударил оппонента”, – сказано в сообщении.

Правонарушителем оказался дважды судимый  за совершение преступлений на территории другого государства 47-летний уроженец Одессы.

Следователь Оболонского управления полиции сообщил фигуранту о подозрении в совершении преступления по п.7 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Отмечается, что за содеянное ему грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, Ирпенский городской суд приговорил двух братьев к 14 и 14,6 годам заключения с конфискацией имущества за совершенное 22 апреля 2020 года убийство таксиста из Львова. Во время судебного разбирательства обвиняемые свою вину не признавали.

Фото: открытые источники

Столичные правоохранители задержали пассажира, который из-за внезапно вспыхнувшего конфликта зарезал таксиста

Оксана Олейникова, КиевВласть

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