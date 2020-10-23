Renault начал продавать новый пикап Duster

В Румынии стартовали продажи нового пикапа Dacia Duster от концерна Renault, концепт которого показали два года назад. Его цена составляет от 22 546 евро.

Длина нового Duster Pick-up – 4341 мм (это на 19 см меньше, чем длина кроссовера Duster), ширина – 1822 мм, высота – 1678 мм, а колесная база – 2673 мм. Длина кузова равняется 1,65 м, объем – 1000 литров, а максимальная полезная нагрузка – 500 кг. Дорожный просвет больше, чем у кроссовера – 224 мм.

Под капотом располагается 1,5 л турбодизель мощностью 113 л.с. и 260 Нм крутящего момента, который работает вместе с шестиступенчатой механической коробкой передач. Привод – передний. Расход топлива в комбинированном цикле – 4,93 л на 100 км пути.

В базовой комплектации есть 16-дюймовые колесные диски, передние и боковые подушки безопасности, системы ESP, ABS и EBD, а также система контроля спуска с горы.

Пикап Dacia Duster стоит от 22 546 евро. Это на 4 тысячи евро дороже, чем стандартный кроссовер Duster с аналогичным мотором и оборудованием. Будут ли его продавать в других странах – пока не известно.