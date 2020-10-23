Renault начал продавать новый пикап Duster

В Румынии стартовали продажи нового пикапа Dacia Duster от концерна Renault, концепт которого показали два года назад. Его цена составляет от 22 546 евро.

Renault начал продавать новый пикап Duster

Длина нового Duster Pick-up – 4341 мм (это на 19 см меньше, чем длина кроссовера Duster), ширина – 1822 мм, высота – 1678 мм, а колесная база – 2673 мм. Длина кузова равняется 1,65 м, объем – 1000 литров, а максимальная полезная нагрузка – 500 кг. Дорожный просвет больше, чем у кроссовера – 224 мм.

Под капотом располагается 1,5 л турбодизель мощностью 113 л.с. и 260 Нм крутящего момента, который работает вместе с шестиступенчатой механической коробкой передач. Привод – передний. Расход топлива в комбинированном цикле – 4,93 л на 100 км пути.

Renault начал продавать новый пикап Duster

В базовой комплектации есть 16-дюймовые колесные диски, передние и боковые подушки безопасности, системы ESP, ABS и EBD, а также система контроля спуска с горы.

Renault начал продавать новый пикап Duster

Пикап Dacia Duster стоит от 22 546 евро. Это на 4 тысячи евро дороже, чем стандартный кроссовер Duster с аналогичным мотором и оборудованием. Будут ли его продавать в других странах – пока не известно.


: Максимов Віталій, Тудей

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