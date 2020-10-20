В МВД рассказали как быстро обменять водительское удостоверение

В Украине наблюдается большой ажиотаж по обмену водительских удостоверений. Главный сервисный центр МВД рассказал, что быстрее всего обменять водительское удостоверение можно онлайн.

Ажиотаж с заменой водительских удостоверений: в МВД обратились к водителям

Для быстрого обмена водительского удостоверения нужно зайти в Электронный кабинет водителя и загрузить отсканированный паспорт, ИНН, действующую медицинскую справку по форме 083/о (одним файлом), документ про изменение анкетных данных (если нужно). Файлы нужно загружать в формате Pdf.

После этого нужно узнать в каком статусе находится ваша заявка. Если статус «Обработано», то можно сразу идти в сервисный центр МВД и без очереди забрать свое водительское удостоверение. Приглашения прийти в сервисный центр МВД не будет.

Ранее стало известно, что в Украине хотят изменить правила получения автомобильных номеров. Кабинет министров предлагает, чтобы автомобильные номера изготавливали частные компании. Они же будут их и выдавать автомобилистам. Сервисные центры МВД будут только регистрировать. Предполагается, что это ускорит процедуру получения автомобильных номеров и снизит затраты государства.


Максимов Віталій, Тудей

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