Дефицит топлива: в КГГА рассказали о ситуации с транспортом в Киеве

Николай Поворозник объяснил, кому придается приоритет в обеспечении топливом, информирует ZN.ua.

Дефицит топлива: в КГГА рассказали о ситуации с транспортом в Киеве
© КГГА, Алексей Самсонов

Сегодня в Киеве приоритет по обеспечению горючим предоставляется транспорту, обслуживающему нужды армии, заявил в интервью ZN.UA замглавы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, с которым поговорила Алла Еременко. В то же время он отметил, что в столице начал курсировать электротранспорт – трамваи, троллейбусы, электрички.

«Мы вынуждены сейчас жить в новых условиях. Что касается горючего, то приоритет предоставляется транспорту, обслуживающему нужды армии, силовых структур. Мы должны понимать, что ввиду смены приоритета не на всех АЗС может быть горючее для другого транспорта, как и не все магазины могут быть открыты, может не хватать на сегодняшний день рабочих мест. Ведь сейчас мы живем совсем в других реалиях», – сказал Поворозник.

Он отметил, что когда в Киеве работали всего два моста через Днепр, то в городе были проблемы с трафиком. Однако сейчас, как отметил замглавы КГГА, общественным транспортом можно добраться почти всюду.

«Мы, прежде всего, пытаемся задействовать электротранспорт. Работает электричка. Здесь ты выбираешь — стоять часами в дорожных пробках или воспользоваться метро, трамваем или троллейбусом. Экономия и времени, и горючего наглядная. Сегодня мы возобновляем работу общественного транспорта без того, чтобы нанести ущерб обороноспособности города», – добавил Поворозник.

По его словам, пока расходы на транспорт на себя берет город. Однако с более многочисленным возвращением граждан в Киев может возникнуть вопрос об изменении этой позиции.

«Я не готов озвучивать какие-либо термины. Такое решение не принято. Мы будем выходить из ситуации», – отметил Поворозник, отвечая на вопрос, как скоро можно ожидать изменения указанной позиции.

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