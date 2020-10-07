В Украине начали выдавать новые номера

Сервисные центры начали выдавать номерные знаки специального образца для электромобилей. Они отличаются от номерных знаков для обычного автотранспортом зеленым шрифтом и содержат латинскую букву «Z».

С появлением специальных номерных знаков для электромобилей, этот вид транспорта наконец-то сможет полноценно пользоваться привилегиями дорожных знаков «Для електромобілів», «Крім електромобілів», «Станція зарядки електромобілів». Парковаться на местах для электромобилей, и пользоваться приоритетом на зарядных станциях. Теперь патрульная полиция сможет их легко отличать от других авто и штрафовать нарушителей ПДД.

Кроме того, именно с 7 октября электромобили в Украине стали пользоваться большими правами, чем их аналоги с ДВС. Не на много, но это лишь первый шаг.

Напомним, закон о «зеленых» номерах для электромобилей приняли еще в прошлом году. Этим законом также ввели штрафы в размере 340-510 гривен для водителей обычных автомобилей за парковку на специальных местах для электрокаров.

 

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