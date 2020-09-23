МАУ возобновит полеты из Киева в Нью-Йорк

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» с 9 декабря 2020 года возобновит прямые рейсы из Киева в Нью-Йорк. Об этом свидетельствует информация в системе бронирования авиаперевозчика, передает avianews.

Фото: forumdaily.com

График полетов

В расписание авиакомпания внесла два еженедельных рейса по средам и воскресеньям. Вылет рейсом PS 231 из Киева в 10:00 с прилетом в Нью-Йорк в 15:35. Время в пути составит 12 часов 35 минут.

Из Нью-Йорка рейс МАУ PS 232 будет вылетать в 22:10 с прилетом в Киев в 16:30 на следующий день. Время в пути составит 11 часов 20 минут.

Предыстория

До карантина МАУ летала из Киева в Нью-Йорк на 261-местных Boeing 767-300ER и 361-местных Boeing 777-200ER. Эти типы дальнемагистральных авиалайнеров могут преодолевать расстояние между городами без промежуточных посадок.

Выбор МАУ в пользу Boeing 737 для возобновления рейсов может быть связан с тем, что заполнить эти самолеты в условиях кризиса будет легче, т.к. они вмещают в зависимости от версии от 186 до 215 пассажиров.

США . Ранее, маршрут обслуживала авиакомпания МАУ, которой перешли рейсы Киев-Нью-Йорк и Киев-Торонто от обанкротившегося авиаперевозчика АэроСвит. Сегодня отсутствует прямое регулярное авиасообщение между Украиной . Ранее, маршрут обслуживала авиакомпания МАУ, которой перешли рейсы Киев-Нью-Йорк и Киев-Торонто от обанкротившегося авиаперевозчика АэроСвит.